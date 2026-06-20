चहा प्यायल्यावर लगेच कॉफी पिताय? शरीरात होतात 'हे' 5 भयंकर बदल!

Aarti Badade
चहा आणि कॉफी लागोपाठ प्यायल्याने शरीरात कॅफिनची पातळी अचानक वाढते, ज्यामुळे छातीत धडधडणे किंवा हात थरथरणे असा त्रास होऊ शकतो.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
दोन्ही पेयांमधील टॅनिन आणि ॲसिड पचन प्रक्रियेत अडथळा आणतात, ज्यामुळे पोट फुगणे, गॅसेस आणि छातीत जळजळ (Heartburn) सुरू होते.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
सलग कॅफिन शरीरात गेल्यामुळे जेवणातील आवश्यक लोह (Iron) आणि कॅल्शियम (Calcium) शोषून घेण्याची शरीराची क्षमता पूर्णपणे नष्ट होते.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
कॅफिनच्या अतिरेकामुळे मेंदू सतत सतर्क राहतो, ज्यामुळे रात्रीची गाढ झोप उडते (Insomnia) आणि चिडचिड किंवा अँझायटी वाढते.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
लागोपाठ चहा-कॉफीचे सेवन केल्याने थेट मध्यवर्ती मज्जासंस्थेवर ताण येतो, ज्यामुळे रक्तदाब वाढून हृदयाचे ठोके अनियंत्रित होऊ शकतात.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चनुसार, चहा आणि कॉफीचे असे लागोपाठ अतिसेवन आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकते.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
तुम्हाला दोन्ही पेयांची आवड असल्यास आरोग्याचे नुकसान टाळण्यासाठी चहा आणि कॉफी पिण्यामध्ये कमीत कमी ३ ते ४ तासांचे सुरक्षित अंतर ठेवावे.
Side Effects of Drinking Tea and Coffee Together
Sakal
Right time and scientific way to eat guava
Sakal