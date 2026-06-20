पेरूचे फायदे हवे असतील तर खाण्याआधी 'हा' नियम नक्की वाचा!

Aarti Badade

चुकीच्या वेळेस पेरू खाणे पडू शकते महाग

पेरू हा व्हिटॅमिन सी आणि फायबरचा खजिना असला, तरी तो रात्री किंवा रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास आरोग्याला फायदा होण्याऐवजी पोटाचे विकार होऊ शकतात.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

पेरू खाण्याची सर्वोत्तम वेळ कोणती?

दुपारच्या जेवणानंतर १ ते २ तासांनी किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्सच्या वेळी पेरू खाणे पचनसंस्थेसाठी आणि पोषकतत्वे शोषून घेण्यासाठी सर्वोत्तम मानले जाते.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

बिया चावून खाव्यात की नाही?

पेरू खाताना त्याच्या कठीण बिया जास्त चावून खाणे टाळावे; कारण न चावलेल्या बिया पोटातील बद्धकोष्ठता (Constipation) साफ करण्यास मदत करतात.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

मीठ आणि काळी मिरी पावडरचा सुवर्ण नियम

पेरूवर थोडे काळे मीठ आणि काळी मिरी पावडर टाकून खाल्ल्यास पेरूचा थंड गुणधर्म संतुलित होतो आणि घशात कफ किंवा खोकल्याचा त्रास होत नाही.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

कमी ग्लायसेमिक इंडेक्सचा मधुमेहींना फायदा

पेरू खाण्याची योग्य पद्धत पाळल्यास, यातील कमी ग्लायसेमिक इंडेक्समुळे रक्तातील साखरेची पातळी न वाढवता मधुमेह नियंत्रणात राहतो.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

सालीसकट पेरू खाणे का गरजेचे आहे?

पेरूच्या गरापेक्षा त्याच्या बाहेरील हिरव्या सालीमध्ये सर्वाधिक अँटी-ऑक्सिडंट्स असतात, त्यामुळे पेरू कधीही सोलून न खाता सालीसकट स्वच्छ धुवून खावा.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

वजन कमी करणाऱ्यांसाठी नैसर्गिक वरदान

कमी कॅलरी आणि उच्च फायबर असलेल्या पेरूचे दुपारच्या वेळी योग्य पद्धतीने सेवन केल्यास पोट दीर्घकाळ भरलेले राहून वजन झपाट्याने कमी होते.

Right time and scientific way to eat guava

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Sakal

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Sakal

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