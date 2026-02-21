थंड चहा पिणे आरोग्यासाठी वरदान की शाप?

Aarti Badade
कुणाला वाफाळलेला गरम चहा आवडतो, तर कुणी आरामात थंड झालेला चहा पिणे पसंत करतात. पण थंड चहाचा शरीरावर काय परिणाम होतो?
Cold tea benefits and side effects
उन्हाळ्यात किंवा जास्त घाम येत असल्यास 'आईस्ड टी' (Iced Tea) शरीराला त्वरित हायड्रेशन प्रदान करतो. यामुळे शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून निघण्यास मदत होते.
ग्रीन टी किंवा ब्लॅक टी थंड झाला तरी त्यातील अँटीऑक्सिडंट्स टिकून राहतात. हे घटक शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास आणि त्वचा तजेलदार ठेवण्यास मदत करतात.
थंड पेये नैसर्गिकरित्या मेंदूला शांत करण्याचे काम करतात. थंड चहा प्यायल्याने मानसिक ताण कमी होतो आणि मनाला त्वरित आराम मिळतो.
जर तुम्ही साखर न घालता आईस्ड टी पिलात, तर ते चयापचय (Metabolism) वाढवते. कॅलरीज कमी असल्याने वजन कमी करणाऱ्यांसाठी हा एक आरोग्यदायी पर्याय ठरू शकतो.
२४ तासांहून अधिक काळ ठेवलेला चहा पिणे टाळा. असा चहा प्यायल्याने त्यात बॅक्टेरिया वाढतात, ज्यामुळे पोट खराब होणे, गॅस आणि ॲसिडिटी यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
घरी बनवलेल्या आईस्ड टी मध्ये साखरेचे प्रमाण जास्त असेल, तर त्यामुळे लठ्ठपणा आणि मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो. रक्तातील साखर वाढवण्यासाठी हे कारणीभूत ठरू शकते.
चहा गरम असो वा थंड, त्यात कॅफिन असतेच. रात्रीच्या वेळी थंड चहाचे जास्त सेवन केल्याने झोप न येणे (Insomnia) किंवा झोपेत व्यत्यय येण्याची शक्यता असते.
