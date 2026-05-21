कॉफी किंवा गरम पाण्यात तूप टाकून पिणे; आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरते का?

Aarti Badade
सकाळी पचनक्रिया सुधारण्यासाठी कॉफी आणि गरम पाण्यात तूप पिण्याचा डाएट ट्रेंड सुरू आहे.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Sakal
सकाळी कोमट पाणी प्यायल्याने शरीराचे हायड्रेशन सुधारते आणि आतड्यांची हालचाल चांगली होते, पण यामुळे मेटाबॉलिझम थेट वाढत नाही.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Saka
कॉफीमधील कॅफिनमुळे शरीराची सतर्कता तात्पुरती वाढते आणि चयापचय क्रियाकिंचित गतिमान होते, पण हा परिणाम अतिशय अल्पकाळासाठी असतो.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Sakal
तूप हा आरोग्यदायी चरबीचा उत्तम स्रोत असला, तरी सकाळी कॉफी किंवा गरम पाण्यात तूप मिसळून प्यायल्याने मेटाबॉलिझम झटपट सक्रिय होत नाही, हा केवळ एक गैरसमज आहे.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
sakal
पेयांमध्ये अतिरिक्त तूप टाकून प्यायल्याने शरीरातील उष्मांकांचे म्हणजेच कॅलरीजचे प्रमाण वाढते, जे वजन कमी करण्याचा विचार करणाऱ्यांसाठी उलट नुकसानकारक ठरू शकते.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Sakal
मेटाबॉलिझम ही अशी गोष्ट नाही जी एका पेयाने वाढेल; त्यावर तुमचे स्नायू, नियमित व्यायाम, झोपेची गुणवत्ता, हार्मोन्सचे संतुलन आणि संपूर्ण आहाराचा प्रभाव असतो.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Sakal
तूप आणि कॉफी हे मिश्रण केवळ दिवसाची चांगली सुरुवात करण्यासाठी ठीक आहे, परंतु वजन कमी करण्याचा किंवा चयापचय वाढवण्याचा हा कोणताही जादूचा शॉर्टकट नाही.
Drinking coffee, warm water with ghee benefits
Sakal
hemoglobin increase foods
Sakal