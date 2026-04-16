उपाशीपोटी सब्जा आणि चिया सीड्सचं पाणी पिण्याचे 'हे' आहेत फायदे

उन्हाळ्यात थंडावा मिळण्यासाठी अनेकजण सब्जा किंवा चिया सीड्सचं पाणी पितात.
सब्जामुळे पचनसंस्था सुधारते. तसंच चिया सीड्समुळे भरपूर फायदे मिळतात.
शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढण्यासाठी सब्जा आणि चिया सीड्स खुप मदत करतात. ते शरीर आतून स्वच्छ ठेवतात.
उपाशीपोटी सब्जा किंवा चिया सीड्स खाल्ल्यास त्यातील फायबरमुळे पोट जास्त भरलेलं वाटतं. तसंच जास्त खाण्याची सवय कमी होते. वजन सुद्धा नियंत्रणात राहतं.
उपाशीपोटी याचं पाणी पिल्यास कॅलरी बर्न होण्याची प्रक्रिया जलद होते. तसंच शरीर थंड आणि फ्रेश राहते.
हे पाणी पिल्यास खराब कोलेस्ट्रॉल कमी होऊन चांगलं कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मदत होते.
यामधील प्रोटीन, मॅग्नेशियम आणि आयर्नमुळे शरीराला फायदा मिळतो. तसंच चिया सीड्समुळे रक्तातील साखर हळूहळू वाढते, त्यामुळे ब्लड शुगर नियंत्रणात राहतो.
