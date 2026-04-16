भेंडीच्या पाण्यात 1 चमचा लिंबाचा रस मिसळून प्या! मधुमेहासह 'या' 5 समस्यांसाठी रामबाण

Aarti Badade

आरोग्यवर्धक टॉनिक

भेंडी आणि लिंबाचे मिश्रण केवळ चवीलाच वेगळे नाही, तर ते शरीरासाठी एका उत्तम टॉनिकसारखे काम करते. उन्हाळ्यात हे पेय आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.

Okra Water with Lemon

Sakal

रक्तातील साखरेवर नियंत्रण

भेंडीमध्ये असलेल्या विद्राव्य फायबरमुळे रक्तातील साखरेचे शोषण मंदावते. लिंबाच्या रसासोबत हे पाणी प्यायल्यास इन्सुलिनची संवेदनशीलता वाढते, जे मधुमेहींसाठी वरदान आहे.

पचनक्रिया सुधारते

भेंडीचे पाणी आतड्यांसाठी अतिशय गुणकारी आहे. यामुळे गॅस, ॲसिडिटी आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो. लिंबामधील सायट्रिक ॲसिड पाचक एन्झाइम्सना सक्रिय करते.

वजन कमी करण्यासाठी मदत

कमी कॅलरीज आणि भरपूर फायबर असलेल्या या पेयामुळे पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. लिंबू मेटाबॉलिझम (चयापचय क्रिया) वाढवते, ज्यामुळे चरबी जाळण्यास मदत होते.

चमकदार आणि निरोगी त्वचा

भेंडी आणि लिंबू या दोन्हीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात. हे पेय शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकते, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील डाग कमी होऊन त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकते.

रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ

व्हिटॅमिन सी समृद्ध असलेले हे मिश्रण शरीराची नैसर्गिक प्रतिकारशक्ती मजबूत करते. यामुळे सर्दी, खोकला आणि विषाणूजन्य संसर्गापासून शरीराचे रक्षण होते.

कसे तयार करावे हे पेय?

रात्रभर भेंडीचे काप पाण्यात भिजत ठेवा. सकाळी ते पाणी गाळून त्यात एक चमचा लिंबाचा रस मिसळा आणि रिकाम्या पोटी याचे सेवन करा.

