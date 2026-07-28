Plastic Cup Side Effects : प्लास्टिकच्या कपातून चहा पिण्याचे अनेक धोके? आजच बंद करा सवय

Sandeep Shirguppe

आरोग्याला धोका

प्लास्टिकच्या कपातून गरम चहा पिणे नियमित सवय असेल, तर त्याचे काही आरोग्यविषयक धोके असू शकतात.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

हलका कप

विशेषतः कमी दर्जाच्या किंवा एकदाच वापरण्यासाठी बनवलेल्या प्लास्टिकच्या कपांमध्ये गरम पेय घेतल्यास धोका वाढतो.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

हानिकारक रसायने

गरम चहामुळे प्लास्टिकमधील काही रसायने पेयात मिसळू शकतात.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

मायक्रोप्लास्टिकचे सेवन

संशोधनानुसार गरम पेयांमुळे अतिसूक्ष्म प्लास्टिक कण (Microplastics) पेयात येऊ शकतात, जे शरीरात जाऊ शकतात.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

हार्मोन्सवर परिणाम

काही प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये हार्मोन्सच्या कार्यात अडथळा आणणारी रसायने असू शकतात.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

दीर्घकालीन आरोग्याविषयी चिंता

मायक्रोप्लास्टिक आणि काही प्लास्टिक रसायनांचा दीर्घकालीन परिणाम नेमका किती होतो यावर संशोधन सुरू आहे.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

कोणत्या कपात चहा पिणे अधिक सुरक्षित?

स्टेनलेस स्टीलचा कप, काचेचा कप, उच्च दर्जाचा सिरॅमिक किंवा मातीचा कप, गरम पेयांसाठी प्रमाणित फूड-ग्रेड पुनर्वापरयोग्य कप

Plastic Cup Side Effects

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esakal

काय काळजी घ्यावी?

एकदाच वापरण्यासाठी असलेल्या प्लास्टिकच्या कपात गरम चहा किंवा कॉफी घेणे टाळा.

Plastic Cup Side Effects

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esakal

Roasted Chicken Healthy

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Sakal

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