Plastic Cup Side Effects : प्लास्टिकच्या कपातून चहा पिण्याचे अनेक धोके? आजच बंद करा सवय

Sandeep Shirguppe
प्लास्टिकच्या कपातून गरम चहा पिणे नियमित सवय असेल, तर त्याचे काही आरोग्यविषयक धोके असू शकतात.
Plastic Cup Side Effects
esakal
विशेषतः कमी दर्जाच्या किंवा एकदाच वापरण्यासाठी बनवलेल्या प्लास्टिकच्या कपांमध्ये गरम पेय घेतल्यास धोका वाढतो.
Plastic Cup Side Effects
esakal
गरम चहामुळे प्लास्टिकमधील काही रसायने पेयात मिसळू शकतात.
Plastic Cup Side Effects
esakal
संशोधनानुसार गरम पेयांमुळे अतिसूक्ष्म प्लास्टिक कण (Microplastics) पेयात येऊ शकतात, जे शरीरात जाऊ शकतात.
Plastic Cup Side Effects
esakal
काही प्रकारच्या प्लास्टिकमध्ये हार्मोन्सच्या कार्यात अडथळा आणणारी रसायने असू शकतात.
Plastic Cup Side Effects
esakal
मायक्रोप्लास्टिक आणि काही प्लास्टिक रसायनांचा दीर्घकालीन परिणाम नेमका किती होतो यावर संशोधन सुरू आहे.
Plastic Cup Side Effects
esakal
स्टेनलेस स्टीलचा कप, काचेचा कप, उच्च दर्जाचा सिरॅमिक किंवा मातीचा कप, गरम पेयांसाठी प्रमाणित फूड-ग्रेड पुनर्वापरयोग्य कप
Plastic Cup Side Effects
esakal
एकदाच वापरण्यासाठी असलेल्या प्लास्टिकच्या कपात गरम चहा किंवा कॉफी घेणे टाळा.
Plastic Cup Side Effects
esakal
Roasted Chicken Healthy
Sakal