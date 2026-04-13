रिकाम्या पोटी चहा पिताय? आरोग्यावर होतात एक-दोन नाही, तर 'हे' 5 दुष्परिणाम

Saisimran Ghashi
चहा म्हणजे आपल्यासाठी सकाळ-दुपार-संध्याकाळचा बुस्टर डोस असतो
tea benefits
पण रिकाम्या पोटी चहा पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
harmful side effects of drinking tea empty stomach
सकाळी उठल्याबरोबर चहा प्यायल्याने पोटात हायड्रोक्लोरिक अॅसिडची पातळी वाढते, ज्यामुळे तीव्र जळजळ आणि पित्त होऊ शकते.
Acidity Problems
चहातील 'टॅनिन' पदार्थ पचन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे अपचन आणि गॅसच्या समस्या उद्भवतात.
Weakened Digestion
रिकाम्या पोटी चहा घेतल्याने शरीराची लोह (Iron) आणि कॅल्शियम शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे अशक्तपणा येऊ शकतो.
Nutrient Deficiency
चहामधील आम्लयुक्त घटकांमुळे दातांचे इनॅमल (वरचा थर) कमकुवत होऊन दात किडण्याची किंवा पिवळे पडण्याची शक्यता वाढते.
Damage to Teeth
चहातील कॅफीन थेट रक्ताभिसरणावर परिणाम करते, ज्यामुळे सकाळी शांत वाटण्याऐवजी दिवसभर अस्वस्थता आणि मानसिक ताण जाणवू शकतो.
Irritability and Restlessness
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
