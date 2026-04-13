रिकाम्या पोटी चहा पिताय? आरोग्यावर होतात एक-दोन नाही, तर 'हे' 5 दुष्परिणाम

Saisimran Ghashi

चहाची आवड

चहा म्हणजे आपल्यासाठी सकाळ-दुपार-संध्याकाळचा बुस्टर डोस असतो

आरोग्यावर परिणाम

पण रिकाम्या पोटी चहा पिणे आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

अ‍ॅसिडिटीचा त्रास

सकाळी उठल्याबरोबर चहा प्यायल्याने पोटात हायड्रोक्लोरिक अ‍ॅसिडची पातळी वाढते, ज्यामुळे तीव्र जळजळ आणि पित्त होऊ शकते.

पचनशक्ती मंदावणे

चहातील 'टॅनिन' पदार्थ पचन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करतात, ज्यामुळे अपचन आणि गॅसच्या समस्या उद्भवतात.

पोषक तत्वांची कमतरता

रिकाम्या पोटी चहा घेतल्याने शरीराची लोह (Iron) आणि कॅल्शियम शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते, ज्यामुळे अशक्तपणा येऊ शकतो.

दातांचे नुकसान

चहामधील आम्लयुक्त घटकांमुळे दातांचे इनॅमल (वरचा थर) कमकुवत होऊन दात किडण्याची किंवा पिवळे पडण्याची शक्यता वाढते.

चिडचिडेपणा आणि अस्वस्थता

चहातील कॅफीन थेट रक्ताभिसरणावर परिणाम करते, ज्यामुळे सकाळी शांत वाटण्याऐवजी दिवसभर अस्वस्थता आणि मानसिक ताण जाणवू शकतो.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

