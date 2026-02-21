झोपण्यापूर्वी पाणी पिल्याने शरीरावर काय परिणाम होतात?

Aarti Badade
पाणी शरीरासाठी अमृत असले तरी ते योग्य वेळी पिणे महत्त्वाचे आहे. रात्री झोपण्यापूर्वी पाणी पिण्याचे जसे फायदे आहेत, तसेच काही तोटेही असू शकतात.
रात्री झोपण्यापूर्वी थोडे कोमट पाणी प्यायल्याने शरीरातील रक्ताभिसरण (Blood Circulation) सुधारते. तसेच शरीरातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर पडण्यास मदत होते.
जर तुम्हाला रात्री खूप उष्णता जाणवत असेल, तर थोडे पाणी प्यायल्याने शरीराचे तापमान संतुलित राहते. यामुळे मन शांत होऊन चांगली झोप लागण्यास मदत होते.
रात्री जास्त पाणी प्यायल्याने वारंवार लघवीसाठी उठावे लागते. यामुळे झोप पूर्ण होत नाही, ज्याचा परिणाम दुसऱ्या दिवशी डोकेदुखी, चिडचिडेपणा आणि थकव्यावर होतो.
झोपण्यापूर्वी लगेच जास्त पाणी प्यायल्याने काही लोकांना ॲसिडिटी किंवा ॲसिड रिफ्लक्सचा त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे पचनाच्या तक्रारी वाढण्याची शक्यता असते.
रात्रीचा त्रास टाळण्यासाठी झोपण्याच्या साधारण १ ते २ तास आधी भरपूर पाणी प्यावे. यामुळे शरीराला आवश्यक हायड्रेशन मिळते आणि रात्रीची झोपही मोडत नाही.
जर तुम्हाला रात्री झोपताना तहान लागलीच, तर खूप जास्त पाणी पिण्याऐवजी फक्त अर्धा ग्लास किंवा काही घोट पाणी प्या. यामुळे घसा कोरडा पडणार नाही आणि झोपही डिस्टर्ब होणार नाही.
तुमच्या शरीराची गरज ओळखून पाण्याची वेळ ठरवा. निरोगी राहण्यासाठी दिवसा भरपूर पाणी प्या आणि रात्री मर्यादित प्रमाणात सेवन करा.
