Sandeep Shirguppe
योग्य दर्जाच्या आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी बनवलेल्या बाटलीचा मर्यादित वापर सामान्यतः सुरक्षित असतो. मात्र, प्रत्येक प्लॅस्टिकची बाटली वारंवार वापरणे योग्य नाही.
Plastic Bottle
ESakal
प्लॅस्टिकची बाटली दीर्घकाळ उन्हात किंवा उष्ण ठिकाणी ठेवल्यास तिच्यातून काही रासायनिक घटक पाण्यात मिसळण्याची शक्यता वाढू शकते.
Plastic Bottle
esakal
पाणी विक्रीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही बाटल्या एकदाच वापरण्यासाठी तयार केलेल्या असतात. त्यांचा वारंवार वापर केल्यास ओरखडे आणि भेगा पडू शकतात.
Plastic Bottle
पाण्याला प्लॅस्टिकसारखा वास किंवा विचित्र चव येत असल्यास ते पाणी पिणे टाळा. बाटली बदलणे अधिक योग्य ठरते.
Plastic Bottle
sakal
पुन्हा वापरण्यायोग्य बाटली दररोज साबण आणि स्वच्छ पाण्याने धुवा. बाटलीचे झाकण आणि तोंडाचा भागही स्वच्छ ठेवा.
Plastic Bottle
esakal
बाटलीच्या तळाशी असलेला पुनर्वापर क्रमांक तपासा. अन्नपदार्थ आणि पाण्यासाठी योग्य असल्याचे उत्पादकाने नमूद केलेल्या बाटल्याच वापरा.
Plastic Bottle
पाण्यासाठी काचेच्या किंवा अन्नपदार्थांसाठी सुरक्षित दर्जाच्या स्टेनलेस स्टीलच्या बाटल्या वापरणे हा प्लॅस्टिकला चांगला पर्याय ठरू शकतो.
Plastic Bottle
प्लॅस्टिकची बाटली गरम करू नका, त्यात गरम पाणी भरू नका आणि खराब झालेली बाटली वापरू नका. बाटलीवर दिलेल्या वापराच्या सूचनांचे पालन करा.
Plastic Bottle