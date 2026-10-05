ड्रायव्हिंग लायसन्सला कोणती कागदपत्रे लागतात, खर्च किती येतो?

सूरज यादव

वयाची अट

महाराष्ट्रात सामान्य मोटार वाहन परवान्यासाठी अर्जदाराचे वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

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कागदपत्रे

ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी आधार कार्ड, वयाचा पुरावा आणि पत्त्याचा पुरावा आवश्यक आहे.

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फोटो पुरावा

अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि आवश्यक स्वयंघोषणा सादर करावी लागते.

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लर्नर लायसन्स

लर्नर लायसन्ससाठी ऑनलाइन अर्ज करून प्राथमिक चाचणी देणे आवश्यक आहे.

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अर्ज शुल्क

लर्नर लायसन्ससाठी अर्जाचे शुल्क १५० रुपये असून चाचणीसाठी ५० रुपये शुल्क आहे.

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पर्मनंट लायसन्स

पर्मनंट लायसन्स मिळवण्यासाठी चाचणीचे शुल्क ३०० रुपये आणि जारी शुल्क २०० रुपये आहे.

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१६ वर्षांची अट

१६ वर्षांच्या व्यक्तींना पालकांच्या संमतीने ५० सीसीपेक्षा कमी गिअरलेस दुचाकीसाठी परवाना मिळू शकतो.

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लायसन्स वैधता

लर्नर लायसन्सची वैधता सहा महिने असते, त्यानंतर कायमस्वरूपी परवान्यासाठी प्रक्रिया करता येते.

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पंख्याला कपॅसिटर का लावला जातो?

Fan Capacitor

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