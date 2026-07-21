दररोज शेवग्याच्या शेंगांचे सूप प्यायल्याने शरीरास होतात 'हे' १० जबरदस्त फायदे

Yashwant Kshirsagar
शेवग्याचे सूप हे केवळ आरोग्यदायी नाही तर खरा पोषक बूस्टर आहे. शेंगा आणि पानांपासून बनवलेले हे सूप भारतीय घरांमध्ये आजारपणानंतर आणि रोजच्या आहारात दिले जाते. यात भरपूर जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात.
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवग्याची पाने आणि शेंगांमध्ये व्हिटॅमिन C, बीटा कॅरोटीन, व्हिटॅमिन E आणि फ्लेव्होनॉइड्स भरपूर प्रमाणात आहेत. हे फ्री रॅडिकल्सना नष्ट करतात आणि ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात.
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवग्याचे सूप नियमित प्यायल्याने रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत होते. संसर्ग आणि पर्यावरणीय ताणांविरुद्ध शरीराला नैसर्गिक संरक्षण मिळते. आजारपणानंतर लवकर बरे होण्यासाठी उत्तम आहे.
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवग्याचे सूप कोलेस्ट्रॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स कमी करते. पॉलीफेनॉल आणि फायबरमुळे हृदय व रक्तवाहिन्या निरोगी राहतात.
Health Benefits of Moringa Soup
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अभ्यासात शेवग्याने एकूण कोलेस्ट्रॉल, LDL कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. कमी तेलात बनवलेले सूप हृदयासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवग्याचे सूप रक्तातील ग्लुकोज पातळी नियंत्रित करते. मधुमेह आणि प्रीडायबिटीज असणाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. इन्सुलिन संवेदनशीलता सुधारते.
Health Benefits of Moringa Soup
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कमी ग्लायसेमिक इंडेक्स आणि भरपूर फायबरमुळे जेवणानंतर साखरेची वाढ नियंत्रित राहते. वजन नियंत्रणासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवगा कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन K आणि लोह यांचा उत्तम स्रोत आहे. हाडे मजबूत करतो आणि लोह कमतरता भरून काढतो
Health Benefits of Moringa Soup
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शेवगा सूपामुळे विद्राव्य आणि अविद्राव्य फायबर आतड्यांचे आरोग्य राखते. मलविसर्जन नियमित होते आणि फायदेशीर जीवाणूंना पोषण मिळते. ताप किंवा पचनबिघाडात आराम देते.
Health Benefits of Moringa Soup
esakal
आले, लसूण, काळी मिरी घातलेले गरम शेवग्याचे सूप पचन, रोगप्रतिकारशक्ती आणि ऊर्जेसाठी उत्तम आहे. कमी कॅलरी, जास्त पाणी आणि पोषक तत्त्वे यामुळे ते रोजच्या आहारातील सुपरफूड बनते!
Health Benefits of Moringa Soup
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Shatavari for women
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