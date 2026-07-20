विवाहित महिलांनी शतावरीचे नियमित सेवन केले तर होतात 'हे' ५ आश्चर्यकारक फायदे

Yashwant Kshirsagar

आयुर्वेद

आयुर्वेदात औषधी वनस्पतींची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही त्या प्रभावी मानल्या जातात.

Shatavari for women,

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आरोग्यासाठी उपयुक्त

शतावरी ही अशी एक औषधी वनस्पती आहे जी उत्तम आरोग्य राखण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

Shatavari for women,

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महिलांसाठी शतावरी

आज आपण शतावरीच्या सेवनामुळे महिलांना मिळणाऱ्या फायद्यांविषयी चर्चा करणार आहोत. तुम्हाला योग्य माहिती मिळावी म्हणून आपण याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Shatavari for women,

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जीवनसत्त्व

शतावरीमध्ये जीवनसत्त्व 'अ' (Vitamin A), जीवनसत्त्व 'क' (Vitamin C), जीवनसत्त्व 'ब६' (Vitamin B6), फोलेट, सेलेनियम, तांबे, मँगनीज, पोटॅशियम, लोह, फॉस्फरस, झिंक, प्रथिने, कर्बोदके, फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स यांसारखी पोषक तत्वे असतात.

Shatavari for women,

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निरोगी हृदय

शतावरीमध्ये पोटॅशियम असते, जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते; म्हणूनच महिलांनी त्यांच्या दैनंदिन आहारात याचा नक्कीच समावेश केला पाहिजे.

Shatavari for women,

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रोगप्रतिकारक शक्ती

ज्या महिलांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत असते, त्यांनी दररोज शतावरीचे सेवन करावे, कारण त्यात भरपूर प्रमाणात जीवनसत्त्व 'क' असते. काही दिवसांतच याचे परिणाम दिसून येतील.

Shatavari for women,

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डोळे निरोगी ठेवते

आजच्या डिजिटल युगात डोळ्यांचे आरोग्य जपणे हे एक मोठे आव्हान आहे. शतावरीमध्ये जीवनसत्त्व 'अ' असते, जे डोळ्यांसाठी अत्यंत गुणकारी मानले जाते.

Shatavari for women,

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लोहाची कमतरता

जर महिलांनी आपल्या आहारात शतावरीचा समावेश केला, तर शरीरातील लोहाची कमतरता दूर होण्यास मदत होऊ शकते. यात लोह असते, जे शरीरातील लोहाची पातळी भरून काढण्यास मदत करते.

Shatavari for women,

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मर्यादित प्रमाणात सेवन

मात्र, महिलांनी शतावरीचे सेवन मर्यादित प्रमाणातच करावे याची काळजी घेतली पाहिजे. याचे अतिसेवन आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.

Shatavari for women,

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