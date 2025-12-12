ओठ कोरडे होऊन फुटलेत? घरच्या घरी 2 मिनिटात 'असा' बनवा लिपबाम, ओठ होतील मुलायम-गुलाबी

Saisimran Ghashi
हिवाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत
winter skin care tips
esakal
थंडीने आपण गारठून जातोय
winter face care remedies
esakal
पण या थंडीचा आपल्या नाजुक त्वचेवर आणि ओठांवर फार जास्त परिणाम होतो
Causes of Dry and Cracked Lips
esakal
थंडीत ओठ कोरडे पडतात आणि फुटू लागतात
Benefits of Homemade Lip Balm
esakal
अशात एक घरगुती उपाय म्हणजे लिपबाम २ मिनिटात बनवू शकता
Quick 2-Minute Homemade Lip Balm Recipe
esakal
एका छोट्या डब्बीत एक चमचा तूप आणि एक चमचा मध घ्या
Ghee-honey homemade lip balm
esakal
हे मिक्स करा आणि ती डब्बी थोड्यावेळासाठी फ्रीजमध्ये ठेऊन द्या
Best Home Remedies for Cracked Lips
esakal
आणि झालं..तुमचा होममेड लिपबाम तयार याने तुमचे ओठ होतील मुलायम
soft pink lips tips in winter
esakal
bottle gourd benefits to lose weight
esakal