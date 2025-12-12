ओठ कोरडे होऊन फुटलेत? घरच्या घरी 2 मिनिटात 'असा' बनवा लिपबाम, ओठ होतील मुलायम-गुलाबी

Saisimran Ghashi

हिवाळ्याचे दिवस

हिवाळ्याचे दिवस सुरू झाले आहेत

थंडीचा परिणाम

थंडीने आपण गारठून जातोय

त्वचा आणि ओठ

पण या थंडीचा आपल्या नाजुक त्वचेवर आणि ओठांवर फार जास्त परिणाम होतो

ओठ फुटणे

थंडीत ओठ कोरडे पडतात आणि फुटू लागतात

घरगुती लिपबाम

अशात एक घरगुती उपाय म्हणजे लिपबाम २ मिनिटात बनवू शकता

तूप आणि मध

एका छोट्या डब्बीत एक चमचा तूप आणि एक चमचा मध घ्या

फ्रीजमध्ये ठेवा

हे मिक्स करा आणि ती डब्बी थोड्यावेळासाठी फ्रीजमध्ये ठेऊन द्या

मुलायम ओठ

आणि झालं..तुमचा होममेड लिपबाम तयार याने तुमचे ओठ होतील मुलायम

