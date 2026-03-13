आयोग्यासाठी फायदेशीर असलेली सुंठ शरीरावर करते 'हे' वाईट परिणाम

Apurva Kulkarni

अतिसेवन घातक

आलं आरोग्यासाठी फायदेशीर मानलं जातं. परंतु तुम्हाला माहिती आहे का? त्याचं अतिसेवन शरीरासाठी घातक ठरू शकतं.

सुठेचे फायदे

सुठं ही खास करुन सर्दी-खोकल्यासाठी वापरली जाते. सुठेमुळे इम्युनिटी सुद्धा वाढते, पचन सुधारतं.

अ‍ॅसिडिटी

परंतु सुंठ जास्त प्रमाणात खल्ल्यास अॅसिडिटी तसंच छातीत जळजळ होऊ शकतं.

पोटाचा त्रास

ज्यांना पोटाचा त्रास आहे त्यांनी शक्यतो सुंठ कमी प्रमाणात घ्यावी.

ब्लड प्रेशर कमी करते

सुंठ रक्त पातळ करते. त्यामुळे ब्लड थिनर औषधं घेणाऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी.

रक्तदाब कमी

सुंठ रक्तदाब कमी करु शकतं. त्यामुळे लो बिपीच्या रुग्णांना याचा त्रास होऊ शकतो.

त्वचेवर पुरळ

काही लोकांना सुंठमुळे त्वचेवर पुरळ येतात. काही जणांना अॅलर्जीची लक्षणं दिसू शकतात.

