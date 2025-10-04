कोरड्या त्वचेला करा बाय बाय! वापरा हे 8 सोपे घरगुती उपाय

Anushka Tapshalkar
फॅटी अॅसिड्समुळे त्वचेत ओलावा टिकून राहतो आणि खाज व ताण कमी होतो. अंघोळीनंतर किंवा झोपण्यापूर्वी कोरड्या त्वचेवर शुद्ध नारळ तेल लावा. धुण्याची आवश्यकता नाही.
Coconut Oil
ओट्समध्ये ओलावा टिकवणारे आणि सूज कमी करणारे गुणधर्म असतात. कोमट पाण्यात 1 कप बारीक ओट्स टाका. 15–20 मिनिटे भिजवा, नंतर हलकेच पुसून मॉइश्चरायझर लावा.
Oatmeal Bath
नैसर्गिकरीत्या त्वचेत ओलावा आणतो आणि फुटलेली त्वचा सुधारतो. कच्चा मध 10-15 मिनिटे चेहऱ्यावर किंवा कोरड्या भागावर लावा, त्यानंतर कोमट पाण्याने धुवा.
Honey
दुधातील लॅक्टिक अॅसिड त्वचेची सौम्य एक्सफोलिएशन करून तिला मऊ आणि चमकदार ठेवते. स्वच्छ कापड थंड दुधात भिजवून 5–10 मिनिटे कोरड्या भागावर ठेवा, नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा.
Milk Compress
आरोग्यासाठी फायदेशीर फॅट्स आणि व्हिटॅमिन E त्वचेला खोलवर पोषण देतात. अर्धे अवोकॅडो मॅश करून त्यात 1 चमचा मध मिसळा. 15 मिनिटे चेहऱ्यावर लावा आणि नंतर धुवा.
Avocado Mask
ऑलिव्ह तेल त्वचेला मऊ बनवते, तर साखर मृत त्वचा दूर करते. 1 चमचा ऑलिव्ह तेल आणि 1 चमचा साखर एकत्र करून गोलाकार हालचालीत त्वचेवर घासा, नंतर धुवा आणि मॉइश्चरायझर लावा.
Olive Oil an Sugar Scrub
कोरडी आणि खाज येणारी त्वचा शांत ठेवते आणि ओलावा देते. ताजं ॲलोवेरा जेल 20 मिनिटांसाठी लावा, नंतर धुवा किंवा रात्रभर ठेवू शकता.
इमोलियंट्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स त्वचेचा संरक्षण थर सुधारून ती मऊ ठेवतात. दररोज अंघोळीनंतर कोरड्या त्वचेवर थोडं शिया बटर किंवा तूप लावा.
Shea Butter or Ghee
