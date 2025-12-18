हिवाळ्यात चेहरा कोरडा पडतोय? ‘हा’ DIY फेस मास्क लावा अन् ग्लो पहा

Puja Bonkile
हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते. घरगुती उपाय करुन त्वचा सॉफ्ट राहते.
ओट्स दूध,मध मिसळून मास्क वापरु शकता. यामुळे त्वचा मुलायम होते.
ओट्स, दूध आणि मध. हे साहित्य समप्रमाणात घ्यावे.
मास्क बनवण्यासाठी सर्वात आधी ओट्स बारीक करावे, त्यात दूध आणि मध मिसळावे.
चेहऱ्यावर समप्रमाणात लावावे. मास्क १५ ते २० मिनिटे ठेवावे.
मास्क कोमट पाण्याने स्वच्छ करावे. आणि हलक्या हाताने पुसावे
नियमितपणे हे मास्क लावल्यास त्वचा कोरडी पडत नाही. आठवड्यातून २ ते ३ वेळा मास्क लावावे
घरगुती उपायांचे कोणतेही नुकसान नसते. पण तुमची त्वचा सेंसेटिव असेल तर तज्ज्ञांचे मत घ्यावे.
