बेसन खाल्ल्यावर शरीरात काय होतं? फायदे ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल!

Puja Bonkile
बेसनपासून अनेक विविध पदार्थ बनवले जातात.
बेसन खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.
बेसनात फायबर आणि प्रोटीन मुबलक प्रमाणात असते.
बेसनमध्ये असलेले घटक पचनसंस्था सुरळित ठेवण्यास मदत करते.
बेसन रोज गुलाबजलमध्ये मिसळून लावल्यास त्वचा चमकदार बनते.
बेसनामधील घटक हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
तुम्हीली वजन कमी करायच असेल तर बेसन उत्तम पर्याय आहे.
बेसनात असलेले पोषक घटक कोलेस्टॉल कमी करण्यास मदत करतात.
