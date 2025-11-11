ड्राय स्किनवर मॅजिक! घरच्या घरी मिळवा तजेलदार त्वचा या 3 नैसर्गिक घटकांनी!

Aarti Badade
बदलत्या वातावरणामुळे अनेकदा चेहरा ड्राय (कोरडा) आणि डल (निस्तेज) पडतो. त्वचेचा नैसर्गिक ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी साधे घरगुती उपाय करणे आवश्यक आहे.
नारळ तेल (Coconut Oil) हे उत्तम नैसर्गिक मॉइश्चरायझर आहे. अंघोळीनंतर त्वचेवर हलक्या हाताने लावल्याने त्वचा मऊ आणि तजेलदार राहते.
मध (Honey) मध्ये नैसर्गिक हायड्रेटिंग गुणधर्म असतात. चेहऱ्यावर किंवा हातांवर मध लावून १५ मिनिटांनी धुतल्यास त्वचा ओलसर आणि मृदू होते.
त्वचा आतून हायड्रेटेड (Hydrated) असणे आवश्यक आहे. दररोज ८ ते १० ग्लास पाणी प्यायल्याने शरीरात नमी टिकून राहते आणि त्वचा कोरडी पडत नाही.
अंघोळीनंतर लगेच त्वचेवर मॉइश्चरायझर लावल्याने ओलावा जास्त काळ टिकून राहतो. कोरड्या भागांवर (हात, पाय, कोपरे) लक्ष केंद्रित करा.
रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा आणि पायांवर थोडे तूप किंवा बदाम तेल लावा. यामुळे रात्रीभर त्वचेचे मॉइश्चरायझर टिकून राहते आणि सकाळी त्वचा मऊ दिसते.
हलका व्यायाम रक्ताभिसरण सुधारतो. तसेच, सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण करण्यासाठी बाहेर पडताना सनस्क्रीन वापरा. यामुळे त्वचा निरोगी आणि तेजस्वी राहते.
