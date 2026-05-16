डॉ. बाबासाहेबांच्या महाड सत्याग्रहाची साक्ष देणारं ‘चवदार तळे’ आतून कसे दिसते? पाहा दुर्मिळ फोटो

Aarti Badade
महाड येथील ऐतिहासिक 'चवदार तळे' वरून आपण सर्वांनीच पाहिले आहे. परंतु, स्वच्छता मोहिमेदरम्यान या तळ्यातील पूर्ण पाणी काढले गेले, तेव्हा त्याचे आतून दृश्य दिसले.
Mahad Chavdar Tale inside rare photos
Sakal
महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील महाड शहराच्या मध्यभागी असलेले हे चवदार तळे केवळ एक जलस्रोत नसून, ते भारताच्या सामाजिक क्रांतीचे आणि मानवी हक्कांचे सर्वात मोठे प्रतीक आहे.
शेकडो वर्षांपासून अस्पृश्य समाजाला सार्वजनिक पाणवठ्यांवर पाणी पिण्याची बंदी होती. ही अमानुष बंदी मोडून काढण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी येथे ऐतिहासिक सत्याग्रह केला.
२० मार्च १९२७ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह चवदार तळ्याचे पाणी हाताने प्राशन केले आणि हा पाण्याचा स्रोत जगातील प्रत्येक मानवासाठी खुला केला.
बाबासाहेबांनी घडवून आणलेल्या या क्रांतिकारी लढ्याच्या स्मरणार्थ दरवर्षी '२० मार्च' हा दिवस देशभरात 'सामाजिक सबलीकरण दिन' (किंवा सामाजिक समता दिन) म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
महाडच्या मध्यभागी असलेल्या या ऐतिहासिक तळ्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे २.५ एकर असून, त्याची खोली साधारण ५.५ मीटर (सुमारे १८ फूट) इतकी आहे.
महाराष्ट्र शासनामार्फत या ऐतिहासिक वास्तूचे अतिशय सुंदर जतन करण्यात आले आहे.
