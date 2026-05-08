डकवर्थ-लुईस नियम म्हणजे नेमकं काय?

Varsha Balhe
पावसामुळे सामना थांबल्यावर निकाल काढण्यासाठी हा खास नियम वापरला जातो.
WHAT IS THE DUCKWORTH LEWIS RULE?
पावसामुळे बदलतो आणि सामना कमी षटकांचा झाला तर दुसऱ्या टीमला नवं लक्ष्य दिलं जातं.
टीमकडे किती षटकं आणि विकेट्स शिल्लक आहेत, यावर गणित ठरतं असत.
पहिल्या टीमचा स्कोअर आणि दुसऱ्या टीमचे उरलेले रिसोर्स पाहून टार्गेट दिलं जातं.
७ ओव्हर्समध्ये ३ विकेट्स पडल्या तर? अशा वेळी टीमने जवळपास ४५% रिसोर्स वापरलेले मानले जातात.
फ्रँक डकवर्थ आणि टोनी लुईस या इंग्लंडच्या सांख्यिकी तज्ज्ञांनी हा फॉर्म्युला तयार केला.
२०१४ मध्ये नियमात झाला बदल झाला आणि ऑस्ट्रेलियाचे स्टीव्ह स्टर्न यांनी अपडेट केल्यानंतर याला DLS Method म्हणू लागले.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये विशेष कम्प्युटर प्रोग्रामद्वारे रिसोर्स व्हॅल्यू काढली जाते.
