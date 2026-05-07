IPL मध्ये विराटची बादशाही! ‘किंग कोहली’चे ५ विक्रम आजही अभेद्य

Varsha Balhe
किंग कोहलीचे ने आयपीएलमध्ये असे विक्रम केलेत, जे मोडणं आजही कठीण मानलं जातं.
२०१६ मध्ये विराटने फक्त १६ सामन्यांत ९७३ धावा करत आयपीएलमध्ये इतिहास रचला होता.
२०१६ मध्ये विराटने ४ सेंच्युरी झळकावत गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली होती. आणि एका मोसमात तब्बल ४ शतके करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला.
विराट कोहलीने ८ आयपीएल शतकांसह ख्रिस गेल आणि जोस बटलरलाही मागे टाकलं आहे.
आयपीएल इतिहासात ९ हजार धावांचा टप्पा पार करणारा विराट हा एकमेव फलंदाज आहे.
२००८ पासून आजपर्यंत विराट फक्त रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडूनच खेळताना दिसलाय.
दरवर्षी धावांचा पाऊस पाडत विराटने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
आयपीएलमध्ये सर्वाधिक कॅचेस घेण्याचा विक्रमही विराट कोहलीच्या नावावर आहे. त्याने १२२ कॅचेस पकडल्या आहेत.
शतकं आणि धावांच्या बाबतीत विराट आजही इतर फलंदाजांपेक्षा खूप पुढे आहे, त्याने ख्रिस गेल आणि बटलरलाही टाकलं मागे.
