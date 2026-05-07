IPL मध्ये विराटची बादशाही! ‘किंग कोहली’चे ५ विक्रम आजही अभेद्य

किंग कोहलीचे ने आयपीएलमध्ये असे विक्रम केलेत, जे मोडणं आजही कठीण मानलं जातं.

एका सीझनमध्ये सर्वात जास्त धावा

२०१६ मध्ये विराटने फक्त १६ सामन्यांत ९७३ धावा करत आयपीएलमध्ये इतिहास रचला होता.

शतके

२०१६ मध्ये विराटने ४ सेंच्युरी झळकावत गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली होती. आणि एका मोसमात तब्बल ४ शतके करण्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला.

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक ८ शतके

विराट कोहलीने ८ आयपीएल शतकांसह ख्रिस गेल आणि जोस बटलरलाही मागे टाकलं आहे.

एकमेव खेळाडू

आयपीएल इतिहासात ९ हजार धावांचा टप्पा पार करणारा विराट हा एकमेव फलंदाज आहे.

RCB सोबत १९ वर्ष

२००८ पासून आजपर्यंत विराट फक्त रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडूनच खेळताना दिसलाय.

सातत्यामुळे बनला ‘किंग’

दरवर्षी धावांचा पाऊस पाडत विराटने स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

फिटनेस

आयपीएलमध्ये सर्वाधिक कॅचेस घेण्याचा विक्रमही विराट कोहलीच्या नावावर आहे. त्याने १२२ कॅचेस पकडल्या आहेत.

शतकं आणि धावांच्या बाबतीत विराट आजही इतर फलंदाजांपेक्षा खूप पुढे आहे, त्याने ख्रिस गेल आणि बटलरलाही टाकलं मागे.

