औरंगजेबाच्या कार्यकाळात १३७ पैकी १३५ अधिकारी इराणी-तुर्की; मग भारतीयांची स्थिती काय होती?

Sandip Kapde

प्रशासन

औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत प्रशासनातील बहुतांश उच्च पदे इराणी आणि तुर्की अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होती.

अधिकारी

१३७ पैकी तब्बल १३५ मुलकी अधिकारी इराणी किंवा तुर्की वंशाचे होते, असे ऐतिहासिक नोंदीत नमूद आहे.

नेमणूक

जिंकलेल्या प्रदेशांवर सुभेदार किंवा मुलकी अधिकारी म्हणून प्रामुख्याने मुस्लिम व्यक्तींचीच नेमणूक केली जात असे.

मनसबदार

स्थानिक मनसबदारही सत्ता टिकवण्यासाठी रयतेवर विविध प्रकारचे जुलूम करीत असत.

अत्याचार

वतनदारी पिढ्यानपिढ्या टिकावी यासाठी अनेक मनसबदार स्वतःच्या प्रजेवरही कठोर अत्याचार करत.

वतनदारी

सुलतानांकडून मिळालेली वतनदारी टिकवण्यासाठी मनसबदार जीवाची धडपड करत असत.

भीती

सल्तनतीच्या सेवेत असतानाही कैद होण्याची किंवा जीव गमावण्याची भीती कायम असायची.

धर्मवेड

मुघल सत्तेत धार्मिक कट्टरता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होती.

भेदभाव

इतर धर्मीय व्यक्ती मोठ्या पदावर असल्या तरी त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असे.

करप्रणाली

मुस्लिमेतरांना जिझिया, जकात, भुतफरोसी, गणाचारी आणि खानाखुशी असे विविध कर द्यावे लागत.

ओळख

काही पिढ्या भारतात राहूनही अनेक अधिकारी स्वतःला खानदानी इराणी किंवा तुर्कीच समजत.

परिस्थिती

या सर्व घटनांवरून शिवपूर्व काळातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती किती कठीण होती याचा अंदाज येतो.

