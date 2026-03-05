औरंगजेबाच्या कार्यकाळात १३७ पैकी १३५ अधिकारी इराणी-तुर्की; मग भारतीयांची स्थिती काय होती?

Sandip Kapde
औरंगजेबाच्या कारकिर्दीत प्रशासनातील बहुतांश उच्च पदे इराणी आणि तुर्की अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात होती.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
१३७ पैकी तब्बल १३५ मुलकी अधिकारी इराणी किंवा तुर्की वंशाचे होते, असे ऐतिहासिक नोंदीत नमूद आहे.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
जिंकलेल्या प्रदेशांवर सुभेदार किंवा मुलकी अधिकारी म्हणून प्रामुख्याने मुस्लिम व्यक्तींचीच नेमणूक केली जात असे.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
स्थानिक मनसबदारही सत्ता टिकवण्यासाठी रयतेवर विविध प्रकारचे जुलूम करीत असत.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
वतनदारी पिढ्यानपिढ्या टिकावी यासाठी अनेक मनसबदार स्वतःच्या प्रजेवरही कठोर अत्याचार करत.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
सुलतानांकडून मिळालेली वतनदारी टिकवण्यासाठी मनसबदार जीवाची धडपड करत असत.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
सल्तनतीच्या सेवेत असतानाही कैद होण्याची किंवा जीव गमावण्याची भीती कायम असायची.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
मुघल सत्तेत धार्मिक कट्टरता मोठ्या प्रमाणात दिसून येत होती.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
इतर धर्मीय व्यक्ती मोठ्या पदावर असल्या तरी त्यांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जात असे.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
मुस्लिमेतरांना जिझिया, जकात, भुतफरोसी, गणाचारी आणि खानाखुशी असे विविध कर द्यावे लागत.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
काही पिढ्या भारतात राहूनही अनेक अधिकारी स्वतःला खानदानी इराणी किंवा तुर्कीच समजत.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
या सर्व घटनांवरून शिवपूर्व काळातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती किती कठीण होती याचा अंदाज येतो.
Aurangzeb’s Rule: Who Really Controlled the Administration?
esakal
Titwala Battle 1683: Sambhaji Maharaj’s Strategic Blow to Aurangzeb
esakal