कल्याणमध्ये संभाजी महाराजांनी औरंगजेबाला चक्रव्यूहात कसं अडकवलं होतं? टिटवाळ्याची थरारक लढाई…

औरंगजेबाचा मुलगा अकबर मराठ्यांच्या आश्रयाला गेला ही बातमी समजताच मुघल बादशहाला मोठा धोका निर्माण झाल्याची जाणीव झाली.
मराठा साम्राज्याचा नाश करण्यासाठी औरंगजेबाने स्वतः दक्षिणेत उतरून मोठी मोहीम उघडण्याचा निर्णय घेतला.
त्याने हसनअली आणि शहजादा मुअज्जम यांना कोकणात घुसखोरी करून मराठ्यांवर दबाव आणण्याचे आदेश दिले.
मात्र मराठ्यांच्या तडाख्यामुळे या दोन्ही मुघल मोहिमा अपयशी ठरल्या आणि त्यांना कोकणातून माघार घ्यावी लागली.
या अपयशानंतर औरंगजेबाने पुन्हा कोकण मोहीम उघडली आणि तिचे नेतृत्व रणमस्तखानाकडे सोपवले.
रणमस्तखानासोबत बहादुरखान, मुकर्रमखान, याकूतखान, रामसिंह राठोड आणि पद्मसिंह यांसारखे मुघल सरदार होते.
रणमस्तखान कल्याणकडे चालून आला, पण त्याला तोंड देण्यासाठी स्वतः छत्रपती संभाजी महाराज रणांगणात उतरले.
संभाजी महाराजांसोबत रुपाजी भोसले, केसोपंत, निळोपंत, मानाजी मोरे आणि सुमारे दहा हजार मराठा सैनिक होते.
मराठ्यांनी अचानक हल्ले करत रणमस्तखानाच्या सैन्याला अक्षरशः हैराण करून सोडले.
मराठ्यांनी खानाच्या रसदीचे मार्ग बंद केल्यामुळे मुघल सैन्याची मोठी कोंडी होऊ लागली.
कल्याणच्या ईशान्य बाजूला टिटवाळा गावाजवळ दोन्ही सैन्यांमध्ये जोरदार लढाई सुरू झाली.
लढाईच्या पहिल्याच टप्प्यात मराठ्यांनी मुघल सैन्याला जबर धक्का देत रणांगणावर लोळवले.
या संग्रामात पद्मसिंह राठोड मारला गेला, तर आजारी असलेला रामसिंह राठोडही जास्त प्रतिकार करू शकला नाही.
लढाईदरम्यान हरीसिंह राठोड मराठ्यांच्या ताब्यात गेला आणि त्याला कैद करण्यात आले.
२७ फेब्रुवारी १६८३ रोजी टिटवाळ्याजवळ झालेल्या या लढाईत संभाजी महाराजांनी मुघलांना मोठा धडा शिकवला.
