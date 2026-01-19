घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान पत्नीवर 'हे' आरोप करू शकत नाही, अन्यथा तुरुंगवास होणार...

Mansi Khambe

अनैतिक वर्तन

घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत पत्नीवर अनैतिक वर्तनाचा किंवा चारित्र्याचा भंग केल्याचा आरोप करणे ही ठोस पुराव्याशिवाय सर्वात धोकादायक चूक आहे.

मानहानीचा खटला

जर असे दावे सार्वजनिकरित्या केले गेले, जसे की सोशल मीडियावर, मुलाखतींमध्ये किंवा कायदेशीर युक्तिवादांमध्ये, तर पत्नीला फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

दंडनीय गुन्हा

भारतीय दंड संहितेनुसार मानहानी हा दंडनीय गुन्हा आहे. या गुन्ह्यामुळे तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. सिद्ध वैद्यकीय मदतीशिवाय, पत्नी मानसिकदृष्ट्या आजारी किंवा वेडी आहे असा दावा करणे न्यायालयात खूप गांभीर्याने घेतले जाईल.

मानसिक क्रूरता

अशा विधानांना मानसिक क्रूरता मानले जाते, विशेषतः घटस्फोटाच्या दाव्याला बळकटी देण्यासाठी वापरले जाते तेव्हा. पतीच्या खटल्याला मदत करण्याऐवजी, हे आरोप अनेकदा ते कमकुवत करतात.

खटला

कारण न्यायालय पतीला क्रूरता करणारा मानू शकते. घटस्फोटात फायदा मिळवण्यासाठी जर पतीने आपल्या पत्नीवर फसवणूक, चोरी किंवा गैरवापर असे खोटे आरोप केले तर त्याला खटला भरावा लागू शकतो.

दोषी

खोटे फौजदारी खटले सुरू करणे कायद्यानुसार एक गंभीर गुन्हा आहे आणि दोषी आढळल्यास त्याला तुरुंगवास होऊ शकतो.

कायदेशीर परिणाम

सोशल मीडियावर आपल्या पत्नीबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी करणे, सार्वजनिकरित्या तिचे नाव घेणे किंवा खाजगी वाद ऑनलाइन शेअर करणे यामुळे अनेक कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

अधिकाराचे उल्लंघन

बदनामी व्यतिरिक्त, अशा कृतींमुळे महिलेच्या प्रतिष्ठेचा आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते. जरी विधाने वैयक्तिक मते असली तरी, न्यायालय त्यांचा विचार करते की त्यांचा हेतू प्रतिष्ठा खराब करणे आहे की अपमान करणे.

वैद्यकीय नोंदी

भारतीय कौटुंबिक न्यायालये भावनांवर नव्हे तर पुराव्यांवर काम करतात. जर कागदपत्रे, साक्षीदार किंवा वैद्यकीय नोंदींशिवाय आरोप केले गेले तर न्यायालय त्यांना निराधार आणि सूडबुद्धीने विचारू शकते.

कायदेशीर संतुलन

अनेक प्रकरणांमध्ये, पत्नींनी क्रूरता आणि बदनामीसाठी प्रति-दावे दाखल केले आहेत, ज्यामुळे कायदेशीर संतुलन पूर्णपणे बदलले आहे.

