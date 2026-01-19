'या' देशाने पास्ताचा शोध लावला, शोधामागील मनोरंजक कहाणी माहित आहे का?

पास्ता हा जगातील सर्वात प्रिय पदार्थांपैकी एक आहे. परंतु त्याची उत्पत्ती अनेकदा मिथक आणि गैरसमजांनी व्यापलेली असते. बरेच लोक पास्ता चीन किंवा मार्को पोलोशी जोडतात.

व्यापार

परंतु इतिहास प्राचीन इटली, अरब जग आणि भूमध्यसागरीय व्यापार मार्गांचा समावेश असलेली एक अधिक मनोरंजक कथा सांगतो.

आधुनिक स्वरूप

पास्ताला आधुनिक स्वरूप देणारा देश म्हणून इटलीला ओळखले जाते. नूडल्ससारखे पदार्थ इतरत्र अस्तित्वात असले तरी इटलीमध्येच पास्ता एक मुख्य अन्न म्हणून विकसित झाला.

अरब शासक

ऐतिहासिक नोंदी दर्शवितात की पाचव्या शतकाच्या आसपास अरब लोक वाळलेले पास्ता बनवत असत. नवव्या शतकात जेव्हा अरब शासक सिसिलीमध्ये आले तेव्हा त्यांनी वाळलेले पास्ता बनवण्याच्या तंत्रांचा परिचय करून दिला.

मार्को पोलोने

ज्या नंतर इटालियन लोकांनी सुधारित केल्या. १३ व्या शतकात मार्को पोलोने चीनमधून पास्ता आणला ही लोकप्रिय कथा बऱ्याच प्रमाणात अपोक्रिफल आहे.

इटालियन लोक

कागदपत्रांवरून पुष्टी मिळते की मार्को पोलो आशियातून परतण्यापूर्वी इटालियन लोक पास्ता खात होते, ज्यामुळे ही कथा वस्तुस्थितीपेक्षा दंतकथा अधिक बनते.

एट्रस्कन

इ.स.पूर्व चौथ्या शतकातील एट्रस्कन थडग्यांमधून मिळालेल्या पुरातत्वीय निष्कर्षांवरून पास्ता बनवण्याच्या साधनांसारख्या वस्तूंचे कोरीव काम दिसून येते.

नेपल्स

१७ व्या शतकात नेपल्स हे मोठ्या प्रमाणात पास्ता उत्पादनाचे केंद्र होते. पास्ता स्वस्त, पोटभर आणि टिकाऊ होता, ज्यामुळे तो स्थानिक कामगार वर्गासाठी परिपूर्ण होता.

पाककृती

इटालियन लोक युरोप आणि अमेरिकेत स्थलांतरित होत असताना, पास्ता त्यांच्यासोबत प्रवास करू लागला. कालांतराने, ते इटालियन पाककृतीचे जागतिक प्रतीक बनले.

