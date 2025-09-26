दसऱ्याच्या दिवशी करा या ६ गोष्टी, पैशांची कमी जाणवणार नाही

Shubham Banubakode

दसऱ्याचा सण

भारतात दसाऱ्याचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. यंदा २ ऑक्टोबर रोजी हा सण साजरा केला जाणार आहे. हा दिवस शुभ दिवस मानला जातो.

Dussehra 2025 Celebration in India

लक्ष्मी सूक्ताचे पठण

दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी उठून लक्ष्मी सूक्ताचे पठन केल्यास आर्थिक अडचणी कमी होऊन धनवृद्धी होते, असं मानलं जातं.

वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद

दसऱ्याच्या दिवशी सकाळी घरातील वडीलधाऱ्यांचे आशीर्वाद घ्यावे. तसेच नवरात्रातील शांती कलशाचे पाणी घरभर शिंपडावं. यामुळे घरात सुख-समृद्धी कायम राहते.

शमी वृक्षाची पूजा

करिअर आणि व्यवसायात यश मिळवण्यासाठी शमीच्या झाडाची पूजा करावी. तसेच देवीला शमीची पाने अर्पण करावी, यामुळे समृद्धी प्राप्त होते.

दुर्गा हवनाची राख शिंपडावी

दसऱ्याच्या दिवशी होम हवनाची राख घराच्या चारही बाजूंना शिंपडावी. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा घरात प्रवेश करत नाही.

देवीचे पाय पुसावे

सामान्यत: नवमीनंतर दसऱ्याला दुर्गा देवीच्या मूर्तीचं विसर्जन होते. अशावेळी देवीचे पाय वस्त्राने पुसून ते वस्त्र तिजोरीत ठेवावं. यामुळे धनवृद्धी होते.

दिवा लावावा

दसऱ्याच्या दिवशी दक्षिण दिशेला दिवा लावणं, अत्यंत शुभ मानले जाते. यामुळे पुर्वजांचे आणि देवी-देवतांचे आशीर्वाद मिळतात.

तज्ञांचा सल्ला घ्या

ही माहिती सामान्य माहितीवर आधारीत आहे. त्यामुळे कोणतेही उपाय करण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्यावा.

