Anushka Tapshalkar
दसरा म्हणजे वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक! पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये रावण दहन कुठे पाहाल? जाणून घ्या ६ ठिकाणं.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
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पुण्यातील सारसबाग परिसरात दसऱ्याच्या पारंपरिक उत्सवासाठी नागरिकांची मोठी गर्दी होते. रावण दहन आणि उत्सवी वातावरण अनुभवण्यासाठी हे एक लोकप्रिय ठिकाण आहे.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
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कोथरूडमधील वीर सावरकर मैदान किंवा जोशी म्युझियम मैदान परिसरात दसऱ्यानिमित्त सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. कुटुंबासह उत्सवाचा आनंद घेण्यासाठी या भागाचा विचार करू शकता.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
sakal
पूर्व पुण्यातील खराडी परिसरातील महालक्ष्मी लॉन्स हे दसऱ्याच्या कार्यक्रमांसाठी ओळखले जाणारे ठिकाण आहे. परिसरातील नागरिकांना उत्सवात सहभागी होण्यासाठी हा एक पर्याय ठरू शकतो.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
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गोविंद यशदा चौक, बीआरटीएस रोड परिसरात दसऱ्यानिमित्त मोठ्या प्रमाणावर नागरिक एकत्र येतात. उत्सवी रोषणाई आणि सामुदायिक कार्यक्रमांसाठी हा परिसर लोकप्रिय आहे.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
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चिंचवडमधील मोरया गोसावी मैदान किंवा शनी मंदिर मैदान परिसरात स्थानिक पातळीवर दसरा उत्सव साजरा केला जातो. रावण दहनाचे कार्यक्रम पाहण्यासाठी या भागातील आयोजनांची माहिती आधी तपासा.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
sakal
पिंपरी गावातील नवनिर्महाराष्ट्र मैदान किंवा पीसीएमसी मैदान परिसरात दसऱ्याच्या पारंपरिक कार्यक्रमांसाठी जाता येऊ शकते. मात्र, यंदाच्या रावण दहनाची वेळ आणि कार्यक्रमाची पुष्टी संबंधित आयोजकांकडून करून घ्या.
Ravan Dahan Places in Pune and Pimpri Chinchwad
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