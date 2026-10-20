रावणानंतर मंदोदरीने कुणाशी लग्न केलं? माहितीय का?

सकाळ डिजिटल टीम
मायासुर कन्या आणि पंचकन्यांपैकी एक असलेली मंदोदरी लंकेची अत्यंत सुज्ञ महाराणी होती.
Mandodari
Esakal
रावण वधानंतर रणभूमीवर विलाप करणाऱ्या मंदोदरीला रामाने राजधर्माची आठवण करून दिली.
Mandodari
Esakal
रामाने विभीषणाला लंकेच्या स्थैर्यासाठी मंदोदरीशी विवाह करण्याचा सल्ला दिला होता.
Mandodari
Esakal
दुःखात बुडालेल्या मंदोदरीने सुरुवातीला प्रस्ताव नाकारून स्वतःला महालात एकांतात बंद केले.
Mandodari
Esakal
ज्योतिष विद्वान मंदोदरीला जाणवले की दिराशी विवाह करणे धार्मिकदृष्ट्या चुकीचे नाही.
Mandodari
Esakal
काही काळानंतर मंदोदरीने बाहेर येऊन विभीषणाशी विवाह करण्यास संमती दर्शविली.
Mandodari
Esakal
विवाहानंतर दोघांनी मिळून लंकेला धर्मपरायण आणि समृद्ध राज्याच्या दिशेने नेले.
Mandodari
Esakal
विभीषणाशी लग्न केलं आजही मंदोदरीला रावणाचीच पतीव्रता पत्नी मानली जाते.
Mandodari
Esakal
Gokul
Esakal