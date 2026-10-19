फक्त भारतात नाही तर 'या' देशांतही दसऱ्याला रावणाचे केले जाते दहन

Yashwant Kshirsagar
दसरा म्हणजेच विजयादशमी. हा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. रावणाचा वध आणि देवी दुर्गेचा महिषासुरावर विजय या दोन्ही कथांशी तो जोडला गेला आहे.
Ravana Dahan celebrations
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रावणाचे पुतळे जाळणे, रामलीला आणि भव्य जत्रा हे दसऱ्याचे मुख्य आकर्षण आहेत. संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण असते.
Ravana Dahan celebrations
esakal
नेपाळ, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांतही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
Ravana Dahan celebrations
esakal
रामायणातील घटना घडल्या असे मानले जाणारे श्रीलंकेतही रामलीला सादर केली जाते. रावणाकडे राजा म्हणून पाहिले जात असले तरी रामायण तिथल्या संस्कृतीत खोलवर रुजलेले आहे.
Ravana Dahan celebrations
esakal
भारतीय वंशाच्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे मॉरिशसमध्ये दसरा प्रमुख सण आहे. रामलीला आणि रावण दहन येथेही उत्साहाने होतात.
Ravana Dahan celebrations
esakal
बहुसंख्य मुस्लिम देश असूनही रामायण आणि महाभारताचा खोल प्रभाव आहे. दसऱ्याच्या दिवशी रावणाचा वध दाखवला जातो आणि पुतळेही जाळले जातात.
Ravana Dahan celebrations
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नेपाळमध्ये दसरा म्हणजे ‘दशैन’. हा १५ दिवस चालणारा सर्वात मोठा सण आहे. देवी दुर्गेची पूजा, कुटुंबाचे पुनर्मिलन आणि भेटवस्तूंची देवाणघेवाण यात होते.
Ravana Dahan celebrations
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ऑस्ट्रेलियातील हिंदू समाज दसरा आणि दुर्गा पूजा मोठ्या उत्साहाने साजरी करतो. रामलीला आणि घरोघरी पूजा या परंपरा तिथेही जिवंत आहेत.
Ravana Dahan celebrations
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