पाकिस्तानातही साजरा व्हायचा दसरा? रावणाचं दहन व्हायचं? पाहा 100 वर्षांपूर्वीचे फोटो

Vinod Dengale
आज पाकिस्तानात दसरा साजरा होत असल्याची कल्पनाही अनेकांना आश्चर्यकारक वाटेल.
Dussehra Pakistan
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मात्र, 100 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये दरवर्षी रावणाच्या पुतळ्याचे दहन केले जात असे.
Pakistan dasara 100 Years ago
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या छायाचित्रात 1920 मध्ये बलुचिस्तानमधील क्वेटा येथे साजरा केला जाणारा हिंदूंचा दसरा म्हणजेच विजयादशमीचा उत्सव दिसतो.
Baluchisthan Dasara
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फक्त बलुचिस्तानच नाही, तर आजच्या पाकिस्तानातील लाहोर आणि सिंध या भागांतही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असे.
Dasara in Sindh
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त्याचप्रमाणे 1931 मध्ये क्वेटामध्ये साजरा केला गेलेल्या दसाऱ्याचा हा फोटो आहे. दहा मुखी रावणाचे दहन यात दिसते.
1931 Dasara
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1923 मध्ये इटलीतील La Domenica del Corriere या नियतकालिकात एका चित्रात लाहोरमध्ये दसरा साजरा होत असल्याचे दाखवण्यात आले होते.
Lahore Dasara
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दसऱ्याच्या दिवशी वाईटावर चांगल्याचा विजय झाल्याचा संदेश दिला जातो.
Dasara
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Ganpati Visarjan 125 Years Ago
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