125 वर्षांपूर्वी कशी निघायची गणपतीची मिरवणूक? जुने फोटो पुन्हा व्हायरल

Vinod Dengale
देशभरात गणेशोत्सव सध्या मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे.
Ganpati Festival
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शुक्रवार, 27 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थीला गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक होऊन उत्सवाची सांगता होईल.
Ganpati procession
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मागच्या काही दिवसंतील विद्यानंद बापट यांच्यामुळे गणपती मिरवणुकीतील DJ चर्चेचा विषय ठरत आहे.
Vidyanand Bapat
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आजपासून 125 वर्ष मागे म्हणजे 1900 च्या काळात मात्र गणपतीची मिरवणूक वेगळ्या पद्धतीने होत असे.
125 Years Old
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स्वातंत्र्यपूर्वी 1900 च्या आसपासचा हा मध्य प्रांतातील गणपती मिरवणूकीचा फोटो आहे.
1900s Old Image
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त्याकाळात ना DJ होता, ना डॉल्बी एकदम शांत पद्धतीने त्यावेळी गणपती मिरवणूक होत असे.
Ganpati procession without DJ
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खांद्यावरुन पालखी घेत गणपती बाप्पाची मिरवणूक, लहान मुलांचा मोठा सहभाग हे त्याकाळातील वैशिष्ट्य होत.
125 Years Old Ganpati Festival
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See How Alandi Looked 100 Years Ago!
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