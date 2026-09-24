125 वर्षांपूर्वी कशी निघायची गणपतीची मिरवणूक? जुने फोटो पुन्हा व्हायरल

Vinod Dengale

गणेशोत्सव

देशभरात गणेशोत्सव सध्या मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे.

Ganpati Festival

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esakal

मिरवणूक

शुक्रवार, 27 सप्टेंबर रोजी अनंत चतुर्थीला गणपती बाप्पाची विसर्जन मिरवणूक होऊन उत्सवाची सांगता होईल.

Ganpati procession

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esakal

बापट

मागच्या काही दिवसंतील विद्यानंद बापट यांच्यामुळे गणपती मिरवणुकीतील DJ चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Vidyanand Bapat

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esakal

125 वर्ष मागे

आजपासून 125 वर्ष मागे म्हणजे 1900 च्या काळात मात्र गणपतीची मिरवणूक वेगळ्या पद्धतीने होत असे.

125 Years Old 

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1900

स्वातंत्र्यपूर्वी 1900 च्या आसपासचा हा मध्य प्रांतातील गणपती मिरवणूकीचा फोटो आहे.

1900s Old Image 

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ना DJ, ना डॉल्बी

त्याकाळात ना DJ होता, ना डॉल्बी एकदम शांत पद्धतीने त्यावेळी गणपती मिरवणूक होत असे.

Ganpati procession without DJ

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esakal

वैशिष्ट्य

खांद्यावरुन पालखी घेत गणपती बाप्पाची मिरवणूक, लहान मुलांचा मोठा सहभाग हे त्याकाळातील वैशिष्ट्य होत.

125 Years Old Ganpati Festival

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esakal

1980 चा ट्रेंड पाहिला, आता 1925 ची आळंदी पाहा! 5 वा फोटो तर पाहायलाच हवा!

See How Alandi Looked 100 Years Ago!

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esakal

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