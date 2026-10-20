रावणाने मृत्यूपूर्वी लक्ष्मणाला सांगितले होते ३ मोठे राज, जीवनात कधीही विसरू नका हे यशमंत्र!

सकाळ डिजिटल टीम

रावणाचे अंतिम उपदेश

रामायणानुसार, मृत्यूपूर्वी महाज्ञानी रावणाने लक्ष्मण यांना जीवनाशी संबंधित काही अत्यंत मोलाचे व गुप्त धडे दिले होते.

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Sakal

ज्ञानाचा अमूल्य ठेवा

श्रीरामांच्या सांगण्यावरून लक्ष्मण जेव्हा अंतिम क्षणी असलेल्या रावणाकडे ज्ञान घेण्यासाठी गेले, तेव्हा रावणाने त्यांना राजकारणाचे धडे दिले.

Ravan

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Sakal

पहिली शिकवण : शुभ कार्य

रावणाने पहिली महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की, कोणतेही चांगले किंवा शुभ कार्य करताना कधीही उशीर करू नका, ते लगेच पूर्ण करा.

Ravan

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Sakal

दुसरी शिकवण : शत्रू आणि रोग

शत्रू किंवा आजाराला कधीही लहान समजू नका. लहानशी ठिणगी देखील मोठे संकट बनू शकते, त्यामुळे नेहमी सावध राहा.

Ravan

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Sakal

तिसरी शिकवण : गुप्त रहस्ये

आपल्या जीवनाचे किंवा यशाचे सर्वात मोठे रहस्य कधीही कोणाजवळ उघड करू नका, कारण हेच विनाशाचे मुख्य कारण ठरते.

Ravan

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Sakal

स्वतःची चूक मान्य करणे

रावणाने स्वतः वानर आणि भालूंच्या सैन्याला कमी लेखले होते, जी त्याची सर्वात मोठी आणि जीवघेणी चूक ठरली होती.

Ravan

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Sakal

अनुभवाचे सार

महाज्ञानी असूनही अहंकारामुळे रावणाचा अंत झाला, पण त्याचे हे अखेरचे शब्द मानवी जीवनासाठी आजही मोठे मार्गदर्शक आहेत.

Ravan

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Sakal

जीवनाचा मोठा धडा

रावणाचे हे तीन अनमोल नियम माणसाला जीवनात यशस्वी बनण्यासाठी आणि संकटांपासून वाचण्यासाठी नेहमीच मदत करतात.

Ravan

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Kutra Tihar

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