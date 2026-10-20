रावणाने मृत्यूपूर्वी लक्ष्मणाला सांगितले होते ३ मोठे राज, जीवनात कधीही विसरू नका हे यशमंत्र!

सकाळ डिजिटल टीम
रामायणानुसार, मृत्यूपूर्वी महाज्ञानी रावणाने लक्ष्मण यांना जीवनाशी संबंधित काही अत्यंत मोलाचे व गुप्त धडे दिले होते.
Ravan
Sakal
श्रीरामांच्या सांगण्यावरून लक्ष्मण जेव्हा अंतिम क्षणी असलेल्या रावणाकडे ज्ञान घेण्यासाठी गेले, तेव्हा रावणाने त्यांना राजकारणाचे धडे दिले.
Ravan
Sakal
रावणाने पहिली महत्त्वाची गोष्ट सांगितली की, कोणतेही चांगले किंवा शुभ कार्य करताना कधीही उशीर करू नका, ते लगेच पूर्ण करा.
Ravan
Sakal
शत्रू किंवा आजाराला कधीही लहान समजू नका. लहानशी ठिणगी देखील मोठे संकट बनू शकते, त्यामुळे नेहमी सावध राहा.
Ravan
Sakal
आपल्या जीवनाचे किंवा यशाचे सर्वात मोठे रहस्य कधीही कोणाजवळ उघड करू नका, कारण हेच विनाशाचे मुख्य कारण ठरते.
Ravan
Sakal
रावणाने स्वतः वानर आणि भालूंच्या सैन्याला कमी लेखले होते, जी त्याची सर्वात मोठी आणि जीवघेणी चूक ठरली होती.
Ravan
Sakal
महाज्ञानी असूनही अहंकारामुळे रावणाचा अंत झाला, पण त्याचे हे अखेरचे शब्द मानवी जीवनासाठी आजही मोठे मार्गदर्शक आहेत.
Ravan
Sakal
रावणाचे हे तीन अनमोल नियम माणसाला जीवनात यशस्वी बनण्यासाठी आणि संकटांपासून वाचण्यासाठी नेहमीच मदत करतात.
Ravan
Sakal
Kutra Tihar
Sakal