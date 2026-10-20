कुत्रा तिहार: दिवाळीत श्वानांची पूजा का केली जाते?

विनयन वाघमारे
सिक्किम आणि नेपाळमध्ये दिवाळीत माणसाचा सर्वात विश्वासू सोबती असलेल्या श्वानांना विशेष आदराने व प्रेमाने सन्मानित केले जाते.
Kutra Tihar
Sakal
हा सण तिहार किंवा दिवाळीचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये यमराज आणि मानवाचे रक्षण करणारे श्वान यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.
Kutra Tihar
Sakal
या पवित्र दिवशी श्वानांच्या गळ्यात झेंडूच्या फुलांचे सुंदर हार घातले जातात, ज्यामुळे त्यांचा उत्साह आणि सौंदर्य आणखी वाढते.
Kutra Tihar
Sakal
श्वानांच्या कपाळावर अभिमानाने लाल रंगाचा टिळा लावला जातो आणि त्यांना प्रेमाने ओवाळून त्यांच्याप्रती निष्ठा व्यक्त केली जाते.
Kutra Tihar
Sakal
पूजेनंतर श्वानांना दूध, अंडी, मांस आणि विशेष घरगुती गोड पदार्थ प्रेमाने खायला दिले जातात, ज्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकतो.
Kutra Tihar
Sakal
हा सण मनुष्य आणि प्राण्यांमधील अतूट आणि निस्सीम प्रेमाची सुंदर साक्ष देतो, जी दया व आपुलकीचे धडे शिकवते.
Kutra Tihar
Sakal
घराचे रक्षण करणारा आणि सदैव सोबत राहणारा श्वान हा केवळ प्राणी नसून तो कुटुंबाचाच एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो.
Kutra Tihar
Sakal
प्राणिमात्रांवर प्रेम करण्याची ही संस्कृती आपल्याला प्रत्येक जिवाचा सन्मान करण्याचा अनमोल संदेश देते.
Kutra Tihar
Sakal
Gokul
Sakal