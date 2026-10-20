कुत्रा तिहार: दिवाळीत श्वानांची पूजा का केली जाते?

विनयन वाघमारे

श्वानांचा अनोखा सण

सिक्किम आणि नेपाळमध्ये दिवाळीत माणसाचा सर्वात विश्वासू सोबती असलेल्या श्वानांना विशेष आदराने व प्रेमाने सन्मानित केले जाते.

Kutra Tihar

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Sakal

कुत्र्यांचा आदर

हा सण तिहार किंवा दिवाळीचा एक भाग आहे, ज्यामध्ये यमराज आणि मानवाचे रक्षण करणारे श्वान यांच्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली जाते.

Kutra Tihar

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Sakal

फुलांचे हार

या पवित्र दिवशी श्वानांच्या गळ्यात झेंडूच्या फुलांचे सुंदर हार घातले जातात, ज्यामुळे त्यांचा उत्साह आणि सौंदर्य आणखी वाढते.

Kutra Tihar

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Sakal

टिळा आणि ओवाळणी

श्वानांच्या कपाळावर अभिमानाने लाल रंगाचा टिळा लावला जातो आणि त्यांना प्रेमाने ओवाळून त्यांच्याप्रती निष्ठा व्यक्त केली जाते.

Kutra Tihar

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Sakal

स्वादिष्ट पकवान

पूजेनंतर श्वानांना दूध, अंडी, मांस आणि विशेष घरगुती गोड पदार्थ प्रेमाने खायला दिले जातात, ज्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकतो.

Kutra Tihar

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Sakal

मानवी नाते

हा सण मनुष्य आणि प्राण्यांमधील अतूट आणि निस्सीम प्रेमाची सुंदर साक्ष देतो, जी दया व आपुलकीचे धडे शिकवते.

Kutra Tihar

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Sakal

नि:स्वार्थ सेवा

घराचे रक्षण करणारा आणि सदैव सोबत राहणारा श्वान हा केवळ प्राणी नसून तो कुटुंबाचाच एक महत्त्वाचा भाग मानला जातो.

Kutra Tihar

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Sakal

दया आणि आदर

प्राणिमात्रांवर प्रेम करण्याची ही संस्कृती आपल्याला प्रत्येक जिवाचा सन्मान करण्याचा अनमोल संदेश देते.

Kutra Tihar

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Sakal

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