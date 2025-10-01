दसऱ्या दिवशी काय करावं आणि काय करू नये?

Monika Shinde
यंदा दसरा २ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जाणार आहे. दसरा हा साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक महत्त्वाचा मुहूर्त मानला जातो.
दसऱ्याच्या दिवशी सूर्योदयापूर्वी उठून स्नान करून देवपूजा करावी. मन शुद्ध राहिलं की दिवस शुभ जातो, असं मानलं जातं.
घराच्या प्रवेशद्वारावर झेंडूची फुलं आणि दुर्वा यांची तोरणं लावावीत.
आपट्याची पानं ‘सोनं’ मानून शेजारी, मित्र आणि नातेवाईकांना द्यावीत. यामागे स्नेह, समृद्धी आणि एकोपा वाढवण्याचा हेतू असतो.
दसऱ्याच्या दिवशी कोणतीही फसवणूक, खोटं बोलणं किंवा चुकीचे व्यवहार करू नयेत.
या दिवशी आपण वापरत असलेली शस्त्र, अवजार, उपकरणं यांची पूजा केली जाते. कामाची साधनं पवित्र मानली जातात.
कोणाशीही वाद घालू नका. राग, द्वेष किंवा सूडाच्या भावना मनातून काढून टाका. शांतता आणि सौहार्द वाढवणं गरजेचं आहे.