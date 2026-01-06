द्वारकाधीश मंदिराची अनोखी परंपरा: दिवसातून 6 वेळा का फडकतो ध्वज?

Apurva Kulkarni

द्वारकाधीश मंदिर

गुजरातमधील द्वारका इथं भगवान श्रीकृष्णाचं असलेलं द्वारकाधीश मंदिर अतिशय पवित्र मानलं जातं.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

ध्वज

या मंदिराची प्रसिद्ध अख्यायिका आहे. मंदिराच्या मुख्य शिखरावर दररोज ६ वेळा ध्वज बदलला जातो.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

जिल्हाधिकारी

६ ध्वजापैकी सकाळी ७ वाजता आणि संध्याकाळी ५ वाजता फडकणारा जाणारा ध्वज, जिल्हाधिकारी स्वतः बुक करतात.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

४ ध्वज

इतर उरलेले ४ ध्वज हे स्थानिक ब्राह्मण ५०५ कार्यालयात बुक करतात.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

१५५ फूट

मंदिरावर फडकणारा ध्वज ५२ गज म्हणजेच १५५ फूट इतका लांबीचा असतो.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

पारंपरिक पद्धत

हा ध्वज मंदिराच्या ७८ मीटर उंच शिखरावर पारंपरिक पद्धतीने फडकवला जातो. वारानुसार या ध्वजाचे रंग बदलले जातात.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

वारानुसार ध्वज

सोमवारी – गुलाबी, मंगळवारी – पिवळा, बुधवारी – हिरवा रंगाचा ध्वज फडकतो. तर गुरुवारी – केशरी, शुक्रवारी – पांढरा, शनिवारी – निळा, रविवारी – लाल ध्वज असतो.

Dwarkadhish Temple flag changed six times

|

esakal

राशी भविष्य २०२६ : कन्या राशीच्या विवाह जीवनात येणार मोठे बदल; शुभ-अशुभ काळ जाणून घ्या

Kanya Rashi Vivah Yog 2026

|

Sakal

हे ही पहा...