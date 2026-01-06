द्वारकाधीश मंदिराची अनोखी परंपरा: दिवसातून 6 वेळा का फडकतो ध्वज?

Apurva Kulkarni
गुजरातमधील द्वारका इथं भगवान श्रीकृष्णाचं असलेलं द्वारकाधीश मंदिर अतिशय पवित्र मानलं जातं.
या मंदिराची प्रसिद्ध अख्यायिका आहे. मंदिराच्या मुख्य शिखरावर दररोज ६ वेळा ध्वज बदलला जातो.
६ ध्वजापैकी सकाळी ७ वाजता आणि संध्याकाळी ५ वाजता फडकणारा जाणारा ध्वज, जिल्हाधिकारी स्वतः बुक करतात.
इतर उरलेले ४ ध्वज हे स्थानिक ब्राह्मण ५०५ कार्यालयात बुक करतात.
मंदिरावर फडकणारा ध्वज ५२ गज म्हणजेच १५५ फूट इतका लांबीचा असतो.
हा ध्वज मंदिराच्या ७८ मीटर उंच शिखरावर पारंपरिक पद्धतीने फडकवला जातो. वारानुसार या ध्वजाचे रंग बदलले जातात.
सोमवारी – गुलाबी, मंगळवारी – पिवळा, बुधवारी – हिरवा रंगाचा ध्वज फडकतो. तर गुरुवारी – केशरी, शुक्रवारी – पांढरा, शनिवारी – निळा, रविवारी – लाल ध्वज असतो.
