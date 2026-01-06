राशी भविष्य २०२६ : कन्या राशीच्या विवाह जीवनात येणार मोठे बदल; शुभ-अशुभ काळ जाणून घ्या

Aarti Badade

कन्या राशी

तुमच्याकडे कुशाग्र बुद्धिमत्ता, तीव्र स्मरणशक्ती आणि तर्कशुद्ध विचारसरणी आहे. कल्पकता आणि वाक्‌चातुर्य हे तुमचे उपजत गुण आहेत.

२०२६ मधील विवाह संधी

विवाहेच्छु मुला-मुलींसाठी २०२६ हे वर्ष अत्यंत आशादायक आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर हा १० महिन्यांचा कालखंड विवाह जमण्यासाठी अनुकूल आहे.

वर्षाची शुभ सुरुवात

वर्षाच्या सुरुवातीलाच १३ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ हा काळ वैवाहिक बोलणी करण्यासाठी आणि शुभ कार्यासाठी उत्तम आहे.

मार्च महिन्यातील 'गोल्डन' संधी

मार्च महिन्यात २ मार्च ते २४ मार्च २०२६ दरम्यान ग्रहमान तुमच्या बाजूने असेल, ज्यामुळे वैवाहिक सुखात वाढ होईल.

उन्हाळ्यातील शुभ मुहूर्त

मे ते जुलै दरम्यान, विशेषतः १२ मे ते ३ जुलै २०२६ या प्रदीर्घ काळात कन्या राशीच्या व्यक्तींचे विवाह जमण्याचे प्रबळ योग आहेत.

सणासुदीचा काळ (सप्टेंबर-नोव्हेंबर)

सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान ३ सप्टेंबर ते ४ नोव्हेंबर २०२६ हा काळ अतिशय फलदायी असून रखडलेली मंगलकार्ये मार्गी लागतील.

वर्षाचा शेवट सुखाचा!

वर्षाच्या अखेरीस २२ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ हा काळ वैवाहिक सौख्यासाठी पुन्हा एकदा अनुकूल राहील.

'या' काळात सावध राहा!

सावधान! २ एप्रिल ते ११ मे २०२६ हा कालखंड प्रतिकूल आहे. या काळात कोणतेही महत्त्वाचे वैवाहिक निर्णय घेणे किंवा वाद घालणे टाळावे.

