राशी भविष्य २०२६ : कन्या राशीच्या विवाह जीवनात येणार मोठे बदल; शुभ-अशुभ काळ जाणून घ्या

तुमच्याकडे कुशाग्र बुद्धिमत्ता, तीव्र स्मरणशक्ती आणि तर्कशुद्ध विचारसरणी आहे. कल्पकता आणि वाक्चातुर्य हे तुमचे उपजत गुण आहेत.
विवाहेच्छु मुला-मुलींसाठी २०२६ हे वर्ष अत्यंत आशादायक आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर हा १० महिन्यांचा कालखंड विवाह जमण्यासाठी अनुकूल आहे.
वर्षाच्या सुरुवातीलाच १३ जानेवारी ते ५ फेब्रुवारी २०२६ हा काळ वैवाहिक बोलणी करण्यासाठी आणि शुभ कार्यासाठी उत्तम आहे.
मार्च महिन्यात २ मार्च ते २४ मार्च २०२६ दरम्यान ग्रहमान तुमच्या बाजूने असेल, ज्यामुळे वैवाहिक सुखात वाढ होईल.
मे ते जुलै दरम्यान, विशेषतः १२ मे ते ३ जुलै २०२६ या प्रदीर्घ काळात कन्या राशीच्या व्यक्तींचे विवाह जमण्याचे प्रबळ योग आहेत.
सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान ३ सप्टेंबर ते ४ नोव्हेंबर २०२६ हा काळ अतिशय फलदायी असून रखडलेली मंगलकार्ये मार्गी लागतील.
वर्षाच्या अखेरीस २२ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२६ हा काळ वैवाहिक सौख्यासाठी पुन्हा एकदा अनुकूल राहील.
सावधान! २ एप्रिल ते ११ मे २०२६ हा कालखंड प्रतिकूल आहे. या काळात कोणतेही महत्त्वाचे वैवाहिक निर्णय घेणे किंवा वाद घालणे टाळावे.
