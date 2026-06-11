E20 नंतर E30 पेट्रोलची तयारी; तुमच्या गाड्यांवर काय परिणाम होणार?

सूरज यादव
केंद्र सरकारने E20 नंतर आता E22, E25, E27 आणि E30 इंधनाचा मार्ग मोकळा केला आहे. यामुळे इथेनॉलचे प्रमाण पेट्रोलमध्ये वाढवलं जाणार आहे.
e20 and e30 petrol
Esakal
22% ते 30% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलवर आता उत्पादन शुल्क (Excise Duty) लागू होणार नाही. यामुळे उच्च इथेनॉल मिश्रित इंधन अधिक वेगाने बाजारात येण्याची शक्यता आहे.
e20 and e30 petrol
Esakal
पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे प्रमाण वाढवून तयार होणाऱ्या इंधनाला E22, E25, E27 आणि E30 असे म्हणतात. हे E20 पेक्षा अधिक इथेनॉलयुक्त इंधन आहे.
e20 and e30 petrol
Esakal
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने E22, E25, E27 आणि E30 साठी IS 19850:2026 हे नवे मानक लागू केले आहेत. यात ऑक्टेन रेटिंग, सल्फर मर्यादा आणि सुरक्षा निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
e20 and e30 petrol
Esakal
2021-22 मध्ये इथेनॉल मिश्रण 10% होते. ते 2024-25 मध्ये जवळपास 19% पर्यंत पोहोचले. सरकारने E20चे उद्दिष्ट नियोजित वेळेआधीच पूर्ण केले आहे.
e20 and e30 petrol
Esakal
काही वाहनधारकांनी E20 वापरल्यानंतर मायलेज कमी होणे, इंजिनच्या भागांचे नुकसान होणे यासारख्या तक्रारी केल्या होत्या. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही पोहोचले होते.
e20 and e30 petrol
Esakal
पुढील काळात E22 ते E30 इंधन अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते. सर्व वाहने या इंधनासाठी योग्य असतीलच असे नाही. त्यामुळे वाहनांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
e20 and e30 petrol
Esakal
दिल्लीत देशातील पहिले E85 फ्यूल स्टेशन सुरू झाले आहे. मात्र केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी E20 पेट्रोल बंद होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
e20 and e30 petrol
Esakal
FIFA World Cup