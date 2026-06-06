देशात २० रुपये स्वस्त पेट्रोल लाँच, तुमच्या गाडीत वापरता येणार का?

सूरज यादव
भारत सरकारने E85 फ्यूएल लाँच केलं असून दिल्लीत अधिकृत विक्री सुरू करण्यात आली आहे.
E85 Petrol ethanol
Esakal
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी दिल्लीतील पुसा रोडवर असलेल्या इंडियन ऑइल पंपावर E85 फ्युएल स्टेशनचं उद्घाटन केलं.
E85 Petrol ethanol
Esakal
E85 पेट्रोल नियमित इंधनापेक्षा स्वस्त आहे. याचा वापर काही विशेष वाहनांमध्येच होऊ शकतो.
E85 Petrol ethanol
Esakal
दिल्लीत E85 फ्युएलची किंमत ८२.१२ रुपये प्रति लीटर आहे. हे सध्याच्या E20 पेट्रोलच्या तुलनेत २० रुपये स्वस्त आहे.
E85 Petrol ethanol
Esakal
लोकांमध्ये संभ्रम होऊ नये यासाठी पेट्रोल पंपावर वेगळं ब्रँडिंग आणि लेबलसह E85सह विकलं जाईल.
E85 Petrol ethanol
Esakal
देशात E20 मध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असतं. तर E85 मध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असतं.
E85 Petrol ethanol
Esakal
E85 मध्ये पेट्रोल कमी असल्यानं त्याची किंमत कमी होते. निर्यात इंधन तेलावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेलाय.
E85 Petrol ethanol
Esakal
सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्ली-एनसीआर, मुंबई-पुणे आणि नागपूर कॉरिडॉरमध्ये E85ची ५० ते १०० स्टेशन उभारली जातील.
E85 Petrol ethanol
Esakal
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