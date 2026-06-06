देशात २० रुपये स्वस्त पेट्रोल लाँच, तुमच्या गाडीत वापरता येणार का?

सूरज यादव

E85 फ्युएल

भारत सरकारने E85 फ्यूएल लाँच केलं असून दिल्लीत अधिकृत विक्री सुरू करण्यात आली आहे.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

दिल्लीत पंप

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी यांनी दिल्लीतील पुसा रोडवर असलेल्या इंडियन ऑइल पंपावर E85 फ्युएल स्टेशनचं उद्घाटन केलं.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

स्वस्त पेट्रोल

E85 पेट्रोल नियमित इंधनापेक्षा स्वस्त आहे. याचा वापर काही विशेष वाहनांमध्येच होऊ शकतो.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

२० रुपये कमी

दिल्लीत E85 फ्युएलची किंमत ८२.१२ रुपये प्रति लीटर आहे. हे सध्याच्या E20 पेट्रोलच्या तुलनेत २० रुपये स्वस्त आहे.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

वेगळं ब्रँडिंग

लोकांमध्ये संभ्रम होऊ नये यासाठी पेट्रोल पंपावर वेगळं ब्रँडिंग आणि लेबलसह E85सह विकलं जाईल.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

E85 काय?

देशात E20 मध्ये २० टक्के इथेनॉल आणि ८० टक्के पेट्रोल असतं. तर E85 मध्ये ८५ टक्के इथेनॉल आणि १५ टक्के पेट्रोल असतं.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

स्वस्त कसं?

E85 मध्ये पेट्रोल कमी असल्यानं त्याची किंमत कमी होते. निर्यात इंधन तेलावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेलाय.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

दिल्लीतून सुरुवात

सुरुवातीच्या टप्प्यात दिल्ली-एनसीआर, मुंबई-पुणे आणि नागपूर कॉरिडॉरमध्ये E85ची ५० ते १०० स्टेशन उभारली जातील.

E85 Petrol ethanol

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Esakal

E85 की CNG? कोणतं इंधन फायद्याचं?

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