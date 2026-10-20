गरुड आणि सापाची लढाई झाली तर कोण जिंकेल?

Varsha Balhe
गरुड आणि साप हे एकमेकांचे शत्रू मानले जातात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की या दोघांमध्ये लढाई झाली तर कोण जिंकेल? गरुडाकडे असे काही गुण असतात, ज्यामुळे त्याला सापाची शिकार करणं सोपं जातं.
EAGLE VS SNAKE
esakal
गरुड आकाशात खूप उंच उडतो. तिथून तो जमिनीवर असलेल्या सापाचा शोध घेतो. साप दिसताच गरुड वेगाने खाली येतो आणि आपल्या पंजांनी त्याच्यावर हल्ला करतो.
EAGLE VS SNAKE
esakal
गरुडाचे पंजे खूप मजबूत असतात. सापाची शिकार करताना त्याला याच पंजांचा फायदा होतो. गरुड सापाला आपल्या पंजात पकडतो. त्यामुळे सापाला सुटणं कठीण होऊ शकतं.
EAGLE VS SNAKE
esakal
गरुडाची पकड मजबूत असते आणि त्याचे पंजेही धारदार असतात. तो सापाला घट्ट पकडून ठेवू शकतो. अशा वेळी सापाला हालचाल करणं आणि गरुडाच्या तावडीतून सुटणं कठीण होऊ शकतं.
EAGLE VS SNAKE
esakal
गरुडाच्या शरीरावर पिसांचा थर असतो. मात्र, या पिसांमुळे सापाचा दंश पूर्णपणे थांबतो असं नाही. सापाने योग्य ठिकाणी चावा घेतल्यास गरुडालाही इजा होऊ शकते.
EAGLE VS SNAKE
esakal
गरुडाचे मजबूत पंजे, धारदार नखं आणि वेग यामुळे त्याला सापाची शिकार करताना फायदा होतो.
EAGLE VS SNAKE
esakal
प्रत्येक लढाईत गरुडच जिंकेल असं नाही. सापाचा आकार, त्याचं विष आणि परिस्थिती यावर लढाईचा निकाल अवलंबून असतो.
EAGLE VS SNAKE
esakal
3 STAR VS 5 STAR VS 7 STAR HOTELS
esakal