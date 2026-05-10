हाडे राहतील लोखंडासारखी मजबूत... 'हे' एक धान्य देते अनेक फायदे!

Aarti Badade

पोषक तत्वांचा खजिना

नाचणी हे कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध असलेले एक सुपरफूड असून आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जाते.

Health benefits of Ragi (Nachni)



Sakal

पचायला हलकी आणि 'ग्लूटेन-फ्री'

नाचणी हे धान्य पूर्णपणे ग्लूटेन-मुक्त असून पचायला अत्यंत हलके असल्याने सर्व वयोगटातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरते.

हाडांचे आरोग्य आणि मजबूती

कॅल्शियमचे प्रमाण भरपूर असल्याने नाचणीच्या सेवनाने हाडे मजबूत होतात आणि भविष्यातील 'ऑस्टिओपोरोसिस'चा धोका कमी होतो.

नैसर्गिक 'अँटी-एजिंग' गुणधर्म

नाचणीमध्ये अँटी-एजिंग गुणधर्म असतात, ज्यामुळे त्वचा दीर्घकाळ तरुण राहते आणि केस मजबूत होण्यास मदत होते.

पचन सुधारते आणि बद्धकोष्ठता दूर

यात असलेल्या उच्च फायबरमुळे पचन संस्था सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या पोटाच्या तक्रारींपासून आराम मिळतो.

लहान मुले आणि वृद्धांसाठी वरदान

नाचणीचे सेवन लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीसाठी आणि वृद्धांच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी उत्तम मानले जाते.

आहारात असा करा समावेश

नाचणीचा आहारात समावेश करण्यासाठी तुम्ही चविष्ट भाकरी, आंबील (पेज), डोसा किंवा पौष्टिक लाडू बनवू शकता.

