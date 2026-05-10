हाडे राहतील लोखंडासारखी मजबूत... 'हे' एक धान्य देते अनेक फायदे!

Aarti Badade
नाचणी हे कॅल्शियम, लोह आणि फायबरने समृद्ध असलेले एक सुपरफूड असून आरोग्यासाठी अत्यंत पौष्टिक मानले जाते.
Health benefits of Ragi (Nachni)
Sakal
नाचणी हे धान्य पूर्णपणे ग्लूटेन-मुक्त असून पचायला अत्यंत हलके असल्याने सर्व वयोगटातील लोकांसाठी फायदेशीर ठरते.
कॅल्शियमचे प्रमाण भरपूर असल्याने नाचणीच्या सेवनाने हाडे मजबूत होतात आणि भविष्यातील 'ऑस्टिओपोरोसिस'चा धोका कमी होतो.
नाचणीमध्ये अँटी-एजिंग गुणधर्म असतात, ज्यामुळे त्वचा दीर्घकाळ तरुण राहते आणि केस मजबूत होण्यास मदत होते.
यात असलेल्या उच्च फायबरमुळे पचन संस्था सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या पोटाच्या तक्रारींपासून आराम मिळतो.
नाचणीचे सेवन लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीसाठी आणि वृद्धांच्या हाडांच्या मजबुतीसाठी उत्तम मानले जाते.
नाचणीचा आहारात समावेश करण्यासाठी तुम्ही चविष्ट भाकरी, आंबील (पेज), डोसा किंवा पौष्टिक लाडू बनवू शकता.
