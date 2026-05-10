तणावमुक्त जगायचंय? मग 'या' सवयीशी तडजोड नको!

Aarti Badade

झोप केवळ आराम नाही तर गरज

झोप ही केवळ विश्रांती नसून मेंदू, हार्मोन्स आणि ऊर्जा व्यवस्थेचे पुनर्संतुलन करणारी एक अत्यंत महत्त्वाची जैविक क्रिया आहे.

Importance of sleep for stress management

तणाव आणि झोपेचे नाते

सततच्या तणावामुळे शरीरात 'कॉर्टिसोल' वाढतो, ज्यामुळे झोप लागायला उशीर होतो किंवा झोप सतत तुटत राहते.

अपुऱ्या झोपेचे गंभीर परिणाम

झोप पूर्ण न झाल्यास चिडचिड वाढणे, एकाग्रता कमी होणे आणि दीर्घकाळात नैराश्य किंवा चिंतेचा (Anxiety) धोका निर्माण होतो.

शरीराची ऊर्जा आणि चयापचय

अपुऱ्या झोपेमुळे रक्तातील साखर अस्थिर होते आणि चयापचय (Metabolism) मंदावतो, ज्यामुळे वजन वाढणे किंवा मधुमेहाचा धोका वाढतो.

शांत झोपेसाठी डिजिटल डिटॉक्स

रात्री झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल किंवा कोणत्याही डिजिटल स्क्रीनचा वापर टाळणे झोपेच्या गुणवत्तेसाठी फायदेशीर ठरते.

झोपेसाठी योग्य वातावरण

तुमची झोपण्याची खोली शांत, अंधुक आणि आरामदायक असावी; तसेच कॅफिनयुक्त पदार्थ टाळून रोज एकाच वेळी झोपण्याची सवय लावा.

व्यायाम आणि ध्यानाची जोड

नियमित शारीरिक व्यायाम, योगासने आणि ध्यान (Meditation) केल्याने मानसिक तणाव कमी होऊन गाढ झोप लागण्यास मदत होते.

