शोले चित्रपटाचं शूटिंग कसं झालेलं? चक्क 50 वर्षांपूर्वीचे दुर्मिळ फोटो, सेटवरची मज्जा

Saisimran Ghashi
शोले चित्रपट प्रदर्शित होऊन तब्बल 25 वर्षे पूर्ण झाली आहेत
Rare Photos from Sholay Set 50 Years Ago
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पण तुम्हाला माहितीये का या चित्रपटाच्या शूटिंगवेळी सेटवर किती मजा असायची
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शूटिंगसाठी बंगळुरूडवळील संपूर्ण टेकडी खरेदी करून तिथे रस्ते आणि गाव वसवले
Sholay Shooting Locations
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अमिताभ, धर्मेंद्र आणि संजीव कुमार हॉटेलात न राहता सेटवर टेंटमध्ये एकत्र राहायचे.
sholay movie actors friendship
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अमजद खान यांनी भूमिकेसाठी चंबलच्या खऱ्या दरोडेखोरांवर आधारित पुस्तकांचा अभ्यास केला होता.
sholay movie set funny moments
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जय-राधाचा कंदीलवाला सीन नैसर्गिक प्रकाशात टिपण्यासाठी टीम रोज संध्याकाळी वाट पाहायची.
sholay movie best scenes
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सुरुवातीचा प्रसिद्ध ट्रेन दरोड्याचा सीन शूट करण्यासाठी तब्बल सात आठवडे लागले होते.
sholay movie amitabh bacchan
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हेमा मालिनी यांच्यासोबत जास्त वेळ घालवण्यासाठी धर्मेंद्र स्पॉटबॉयला चुका करायला लाच द्यायचे.
sholay movie hema malini and dharmendra
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शॉट संपताच कलाकार सेटवर एकत्र पत्ते खेळायचे आणि सायकलवरून फिरायचे.
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