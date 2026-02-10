किडनी निकामी होण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ गंभीर संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे

Aarti Badade

किडनीचे महत्त्वाचे कार्य

किडनी आपल्या शरीरातील रक्तातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्याचे आणि रक्त शुद्ध करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते.

शरीरावर सूज येणे

चेहरा, डोळ्यांच्या भोवती, पाय किंवा घोट्यांवर विनाकारण सूज येत असेल तर समजा किडनी शरीरातील जास्तीचे पाणी आणि मीठ बाहेर टाकू शकत नाहीये.

लघवीमध्ये होणारे बदल

रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवीला फेस येणे, रंग गडद होणे किंवा लघवीतून रक्त येणे हे किडनी फेल्युअरचे प्रमुख संकेत आहेत.

अचानक वाढलेला रक्तदाब

रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्याचे काम किडनी करते. जर तरुण वयात अचानक 'हाय ब्लड प्रेशर'चा त्रास सुरू झाला, तर ती किडनीच्या समस्येची सुरुवात असू शकते.

सततचा थकवा आणि अशक्तपणा

किडनी नीट काम करत नसेल तर रक्तातील विषारी घटक शरीरातच साचतात. यामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि सतत थकवा जाणवतो.

भूक मंदावणे आणि मळमळ

रक्तात टाकाऊ द्रव्ये साचल्यामुळे तोंडाची चव बदलणे (धातू सारखी चव), मळमळणे, उलट्या होणे आणि भूक न लागणे अशा समस्या उद्भवतात.

कोणाला आहे सर्वाधिक धोका?

ज्यांना मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा किंवा कुटुंबात किडनीच्या आजाराचा इतिहास आहे, अशा व्यक्तींनी अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.

वेळीच डॉक्टरांची मदत घ्या

किडनीचे आजार सुरुवातीला कोणतीही मोठी लक्षणे दाखवत नाहीत. त्यामुळे वरील बदल दिसल्यास घरगुती उपाय करण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

