किडनी निकामी होण्यापूर्वी शरीर देते ‘हे’ गंभीर संकेत; वेळीच ओळखा लक्षणे

Aarti Badade
किडनी आपल्या शरीरातील रक्तातील विषारी घटक (Toxins) बाहेर टाकण्याचे आणि रक्त शुद्ध करण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते.
Kidney failure symptoms
Sakal
चेहरा, डोळ्यांच्या भोवती, पाय किंवा घोट्यांवर विनाकारण सूज येत असेल तर समजा किडनी शरीरातील जास्तीचे पाणी आणि मीठ बाहेर टाकू शकत नाहीये.
Kidney failure symptoms
Sakal
रात्री वारंवार लघवीला जावे लागणे, लघवीला फेस येणे, रंग गडद होणे किंवा लघवीतून रक्त येणे हे किडनी फेल्युअरचे प्रमुख संकेत आहेत.
Kidney failure symptoms
Sakal
रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्याचे काम किडनी करते. जर तरुण वयात अचानक 'हाय ब्लड प्रेशर'चा त्रास सुरू झाला, तर ती किडनीच्या समस्येची सुरुवात असू शकते.
Kidney failure symptoms
Sakal
किडनी नीट काम करत नसेल तर रक्तातील विषारी घटक शरीरातच साचतात. यामुळे शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि सतत थकवा जाणवतो.
Kidney failure symptoms
Sakal
रक्तात टाकाऊ द्रव्ये साचल्यामुळे तोंडाची चव बदलणे (धातू सारखी चव), मळमळणे, उलट्या होणे आणि भूक न लागणे अशा समस्या उद्भवतात.
Kidney failure symptoms
Sakal
ज्यांना मधुमेह (Diabetes), उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा किंवा कुटुंबात किडनीच्या आजाराचा इतिहास आहे, अशा व्यक्तींनी अधिक सावध राहणे गरजेचे आहे.
Kidney failure symptoms
Sakal
किडनीचे आजार सुरुवातीला कोणतीही मोठी लक्षणे दाखवत नाहीत. त्यामुळे वरील बदल दिसल्यास घरगुती उपाय करण्याऐवजी तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
Kidney failure symptoms
Sakal
Blood sugar control tip
sakal