ब्रेन स्ट्रोकची सकाळी दिसतात ‘ही’ लक्षणं! दुर्लक्ष करू नका

Aarti Badade

स्ट्रोक म्हणजे काय?

जेव्हा मेंदूला होणारा रक्तपुरवठा अचानक थांबतो किंवा कमी होतो, तेव्हा 'ब्रेन स्ट्रोक' येतो; ही एक गंभीर मेडिकल इमर्जन्सी आहे.

सकाळी लक्षणे स्पष्ट दिसतात

तज्ज्ञांच्या मते, रात्रीच्या झोपेत मेंदूत होणारे बदल सकाळी उठल्यावर स्पष्टपणे जाणवू शकतात, ज्याकडे आपण सामान्य थकवा समजून दुर्लक्ष करतो.

चेहऱ्याचे स्नायू सैल होणे

सकाळी उठून आरशात पाहताना चेहऱ्याची एक बाजू सैल किंवा वाकडी वाटत असेल किंवा हसताना चेहरा असमान दिसत असेल, तर हे मोठे संकेत आहेत.

हात किंवा पायात सुन्नपणा

अचानक शरीराच्या एका बाजूचा हात किंवा पाय सुन्न होणे किंवा त्यात अशक्तपणा जाणवणे हे मेंदूतील रक्ताची गुठळी किंवा रक्तस्त्रावाचे लक्षण असू शकते.

बोलण्यात अडचण येणे

जर तुम्हाला साधे वाक्य बोलताना जीभ जड पडत असेल किंवा इतरांचे बोलणे नीट समजत नसेल, तर त्वरित सावध व्हावे.

दृष्टी आणि संतुलनात बिघाड

एका डोळ्याने अस्पष्ट दिसणे, दुहेरी दृष्टी येणे किंवा चालताना अचानक संतुलन बिघडून अडखळणे हे मेंदूवर झालेल्या परिणामाचे लक्षण आहे.

स्ट्रोकसाठी 'FAST' चाचणी

F-Face (चेहरा वाकडा), A-Arm (हात वर न होणे), S-Speech (अस्पष्ट बोलणे) आणि T-Time (वेळ न घालवता हॉस्पिटलला जाणे); ही चाचणी प्राण वाचवू शकते.

वेळेचे महत्त्व

स्ट्रोकच्या बाबतीत प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो; लक्षणे दिसताच वेळ न घालवता रुग्णाला तातडीने डॉक्टरांकडे नेणे मेंदूचे कायमस्वरूपी नुकसान टाळू शकते.

