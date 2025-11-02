'हे' 5 संकेत दिसल्यास सुरू होते केस गळती

पुजा बोनकिले
निरोगी आणि घनदाट केस असावे असे अनेकांना वाटते.
Esakal
पण अनेकांचे केस गळतात.
केस गळण्याची सुरूवात होण्यापूर्वी कोणते लक्षणे दिसतात हे जाणून घेऊया.
जर तुम्हाला तुमच्या टाळूवर पांढरे डाग किंवा कोंडा दिसला तर ते केस गळतीचे पहिले लक्षण आहे.
जर तुम्हाला सतत टाळूला खाज येत असेल, तर ते टाळूच्या संसर्गाचे किंवा कोरड्यापणाचे लक्षण असू शकते.
जर तुमचे केस पूर्णपणे धुतल्यानंतरही चिकट किंवा जड वाटत असतील तर ते तेल आणि घाण साचल्यामुळे असू शकते.
hair fall
जर तुम्हाला वाटत असेल की तुमचे केस खूप कमकुवत आहेत आणि थोड्याशा जोराने तुटतात, आणि केस विंचरताना किंवा धुताना जास्त केस गळत आहेत, तर हे केस गळण्याचे स्पष्ट लक्षण आहे.
Hair Fall
Sugar
Sakal