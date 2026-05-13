30-40 वयोगटात वाढतोय 'कोलन कॅन्सर'चा धोका; 'हे' संकेत दुर्लक्ष करू नका!

तरुणांमध्ये कोलन कॅन्सरचे प्रमाण वाढले

चुकीची जीवनशैली आणि जंक फूडच्या अतिसेवनामुळे ३० ते ४० वयोगटातील तरुणांमध्ये मोठ्या आतड्याचा (कोलन) कॅन्सर वेगाने वाढत आहे.

रात्री अचानक घाम येणे

उन्हाळ्यात घाम येणे सामान्य असले, तरी रात्री झोपेत अचानक घाम येणे, सतत ताप राहणे किंवा वजन कमी होणे ही कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात.

शौचातून रक्त येणे

शौचातून रक्त येणे हे कोलन कॅन्सरचे सर्वात गंभीर लक्षण आहे; मूळव्याध समजून याकडे दुर्लक्ष न करता वारंवार त्रास होत असल्यास तपासणी करणे आवश्यक आहे.

पचनसंस्थेत सतत होणारे बदल

काही आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ बद्धकोष्ठता (Constipation) किंवा जुलाब होणे, तसेच शौचाची पट्टी पातळ होणे हे धोक्याचे संकेत आहेत.

सततचा थकवा आणि अशक्तपणा

नेहमीपेक्षा जास्त थकवा जाणवणे किंवा सतत झोप येणे हे कोलन कॅन्सरमुळे असू शकते; कॅन्सरमुळे शरीरात रक्तस्राव होऊन हिमोग्लोबिन कमी होते.

जंक फूड आणि पोटाचे विकार

बाहेरचे पदार्थ आणि जंक फूड पचायला जड असतात, ज्यामुळे पोटाच्या तक्रारी वाढतात आणि भविष्यात गंभीर आजार उद्भवू शकतात.

तज्ज्ञांचा सल्ला आणि खबरदारी

पोट साफ होण्याच्या सवयीत बदल जाणवल्यास किंवा सतत टॉयलेटला जाण्याची भावना होत असल्यास तातडीने तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

