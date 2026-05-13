भात खाल्ल्यावर लगेच डुलक्या का येतात? 'या'मागे आहे मोठं शास्त्रीय कारण!

Aarti Badade
दुपारच्या जेवणात भात खाल्ला की सुस्ती येते आणि कामावर लक्ष केंद्रित करणे कठीण होते; पण यामागे केवळ भात नसून शरीराची ऊर्जा व्यवस्था कारणीभूत असते.
Sakal
भातातील कर्बोदकांचे रूपांतर ग्लुकोजमध्ये वेगाने होते, त्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढताच शरीर 'इन्सुलिन' सोडते, ज्यामुळे नंतर ऊर्जेची पातळी अचानक खाली येते.
भात खाल्ल्यामुळे मेंदूमध्ये 'सेरोटोनिन' आणि 'मेलाटोनिन' ही रसायने तयार होतात, जी शरीराला आराम देऊन नैसर्गिकरीत्या झोपेच्या अवस्थेकडे झुकवतात.
मोठ्या प्रमाणात जेवल्याने शरीर पचनावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे रक्ताचा प्रवाह पचनसंस्थेकडे वळतो आणि मेंदूची सतर्कता थोडी कमी होते.
पांढरा भात इतर धान्यांच्या तुलनेत लवकर पचतो, त्यामुळे साखरेची पातळी वेगाने वाढते आणि तितक्याच वेगाने कमी झाल्यामुळे थकवा जाणवतो.
पांढऱ्या भाताऐवजी ब्राऊन राइस किंवा तांबड्या भाताचा वापर करा आणि ताटात भातासोबत प्रथिने व फायबरयुक्त भाज्यांचा समावेश करा.
जेवणानंतर लगेच बसून राहण्याऐवजी १० ते १५ मिनिटे संथ चालावे, यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि झोप येण्याचे प्रमाण कमी होते.
