शरीरात पाण्याची कमतरता असेल तर दिसतात 'ही' लक्षणं, अजिबात दुर्लक्ष करू नका

Shubham Banubakode

पाणी का महत्त्वाचे?

मानवी शरीरातील सुमारे 60% भाग पाण्याने बनलेला असतो. पाणी शरीराचे तापमान, रक्तप्रवाह आणि अवयवांचे कार्य सुरळीत ठेवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

तहान लागण्याचे संकेत

तुम्हाला तहान लागते तेव्हा शरीरात आधीच पाण्याची कमतरता सुरू झालेली असते. त्यामुळे दिवसभर नियमित पाणी पिणे आवश्यक आहे.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

सतत थकवा जाणवणे

पूर्ण झोप झाल्यानंतरही थकवा वाटत असेल, तर ते डिहायड्रेशनचे लक्षण असू शकते. शरीरात द्रव कमी झाल्यास रक्तप्रवाह कमी होतो.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

हलका पण सतत डोकेदुखी

हळूहळू वाढणारी हलकी डोकेदुखीही पाण्याच्या कमतरतेचे संकेत देऊ शकते. शरीरात पाणी कमी झाल्यास मेंदूवर ताण येतो.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

त्वचा कोरडी व निस्तेज होणे

चेहरा धुतल्यानंतर त्वचा ताणल्यासारखी वाटणे किंवा बारीक रेषा दिसणे हे शरीरात पाण्याची कमतरता असल्याचे लक्षण असू शकते.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

लघवीचा रंग गडद होणे

लघवीचा रंग हलका पिवळा असणे सामान्य आहे. पण गडद पिवळा किंवा तीव्र वास येणारी लघवी डिहायड्रेशनचा संकेत असू शकते.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

पचनाच्या समस्या

पुरेसे पाणी न घेतल्यास बद्धकोष्ठता किंवा पचन मंदावणे यासारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

किती पाणी पिणे योग्य?

तज्ज्ञांच्या मते प्रौढ व्यक्तींनी दररोज साधारण 2 ते 3 लिटर पाणी प्यावे. मात्र वय, हवामान आणि शारीरिक हालचालींनुसार हे प्रमाण बदलू शकते.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

सूचना

वरील माहितीही सामन्यात माहितीवर आधारित आहे, अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Early Signs of Dehydration

|

esakal

'या' रक्तगटांच्या लोकांना असतो हृदयविकाराचा सर्वाधिक धोका

Which Blood Group Has Highest Heart Disease Risk

|

esakal

हेही वाचा