'या' रक्तगटांच्या लोकांना असतो हृदयविकाराचा सर्वाधिक धोका

गंभीर समस्या

आजकाल हृदयविकार ही गंभीर समस्या बनली आहे. उच्च कोलेस्टेरॉल, मधुमेह, ताणतणाव आणि चुकीची जीवनशैली यामुळे धोका वाढतो.

प्रमुख कारण

रक्तप्रवाहात अडथळा निर्माण झाल्यास हार्ट अटॅक येतो. रक्तातील कोलेस्टेरॉल वाढणे हे प्रमुख कारण असते.

नेमका संबंध काय?

अनेक अभ्यासांनुसार रक्तगट आणि हृदयविकाराचा धोका यांचा जवळचा संबंध आहे.

कुणाला सर्वाधिक धोका

A, B किंवा AB रक्तगट असलेल्या लोकांना O रक्तगटाच्या तुलनेत हृदयविकाराचा धोका अधिक असतो.

अभ्यास काय सांगतो?

काही अभ्यासांनुसार AB रक्तगट असलेल्या लोकांना हृदयविकाराचा धोका O पेक्षा सुमारे 23% जास्त असू शकतो.

या लोकांना असतो धोका

A आणि B रक्तगट असलेल्या लोकांमध्ये हार्ट अटॅक आणि हार्ट फेल्युअरचा धोका तुलनेने जास्त आढळतो.

कारण काय?

नॉन-O रक्तगट असलेल्या लोकांमध्ये रक्त गोठवणारे प्रोटीन जास्त प्रमाणात असू शकतात, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वाढते.

धोका कसा कमी करायचा?

नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, ताण कमी करणे, धूम्रपान टाळणे आणि नियमित तपासणी केल्यास हा धोका कमी होतो.

सुचना

वरील माहिती ही सार्वजनिक माहितीवर आधारीत आहे. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञाचा सल्ला घ्यावा.

